Sci Alpino - Lake Louise, discesa femminile: sorpresa Ledecka, Vonn in rampa di lancio

Pettorale n.29, sorpresa ceca. Ester Ledecka riscrive la classifica dell'ultima prova cronometrata ed anticipa Lindsey Vonn - principale favorita - di quindici centesimi. Le due costruiscono una gara a parte, Tina Weirather, elegante come di consueto, incassa infatti oltre mezzo secondo dalla leader di giornata. Splende il vessillo americano. Non solo Vonn, nelle prime undici troviamo anche Johnson, Wiles, McKennis e Cook. Conferma ottimo feeling con il tracciato Elena Fanchini, per distacco la migliore di casa Italia. Elena chiude in 1:49.29, poco più di un secondo il gap, ottima impressione. Verena Stuffer è dodicesima, replica al centesimo il crono di Mikaela Shiffrin, una delle prime ad uscire dal cancelletto. Attenzione alla fuoriclasse a stelle e strisce per il SuperG.

La Gut è quindicesima, sui tempi della Veith, fatica Sofia Goggia, al vertice nella giornata di martedì. Ventiduesima la Goggia, qualcosa meglio Schnarf e Delago. Trentaseiesima Nadia Fanchini. Da questa sera si inizia a fare sul serio, alle 20.30 è in programma la prima discesa libera.

I tempi

1 29 LEDECKA Ester 1:48.14

2 3 VONN Lindsey 1:48.29

3 9 WEIRATHER Tina 1:48.68

4 15 HUETTER Cornelia 1:48.78

5 21 JOHNSON Breezy 1:48.90

6 14 FANCHINI Elena 1:49.29

7 12 WILES Jacqueline 1:49.51

8 45 WEIDLE Kira 1:49.52

9 26 MCKENNIS Alice 1:49.53

10 8 SIEBENHOFER Ramona 1:49.57

11 10 COOK Stacey 1:49.58

12 30 STUFFER Verena 1:49.70

12 4 SHIFFRIN Mikaela 1:49.70

12 2 SCHMIDHOFER Nicole 1:49.70

15 11 GUT Lara 1:49.72

16 20 VEITH Anna 1:49.78

17 28 MOWINCKEL Ragnhild 1:49.87

18 25 TIPPLER Tamara 1:49.99

19 17 SCHNARF Johanna 1:50.11

20 40 HAEHLEN Joana 1:50.13

21 23 DELAGO Nicol 1:50.15

22 1 GOGGIA Sofia 1:50.16

23 33 WENIG Michaela 1:50.25

24 13 REBENSBURG Viktoria 1:50.29

25 19 SCHEYER Christine 1:50.31

26 7 VENIER Stephanie 1:50.32

27 35 FEIERABEND Denise 1:50.42

28 41 PIOT Jennifer 1:50.43

29 34 MIRADOLI Romane 1:50.50

30 16 SUTER Corinne 1:50.55