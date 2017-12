Sci Alpino - Beaver Creek, discesa libera maschile: i pettorali di partenza

Un SuperG ad accendere il lungo week-end di Beaver. Kriechmayr sorprende Jansrud e Reichelt, Pinturault è splendido quinto. Poco in casa Italia, Paris sale di colpi ed è decimo. Un segnale interessante in vista della discesa odierna, la seconda di stagione dopo quella di Lake Louise, con trionfo elvetico a firma Feuz. La gara, oggi, entra subito nel vivo, perché Aksel Lund Svindal è il primo ad uscire dal cancelletto. Guida la pattuglia norvegese, come sempre formata da tre frecce piuttosto appuntite. Al fianco di Svindal, Jansrud - n.7 - e Kilde - 19.

Feuz è il terzo a prendere il via, anticipa il connazionale Kueng e il nostro Fill, positivo tanto a Lake Louise come in prova qui. Qualche sbavatura di troppo ieri, occasione di riscatto. Gli azzurri nei trenta sono i soliti. Paris ha il 9, Innerhofer il 27. Per apprezzare gli altri occorre attendere un po'.

Attenzione, con l'11, a Matthias Mayer. Secondo in Canada, nei dieci in SuperG, è nel ristretto novero dei favoriti. Theaux - undici centesimi di troppo per conquistare il podio qualche ora fa - ha il 13. Bene può fare il tedesco Sander.

La discesa è in programma alle 19, diretta, come di consueto, su Eurosport e RaiSport, cronaca al termine su VAVEL.

I pettorali

1 1 SVINDAL Aksel Lund Head

2 2 FRANZ Max Atomic

3 3 FEUZ Beat Head

4 4 KUENG Patrick Salomon

5 5 FILL Peter Atomic

6 6 OSBORNE-PARADIS Manuel Head

7 7 JANSRUD Kjetil Head

8 8 KRIECHMAYR Vincent Fischer

9 9 PARIS Dominik Nordica

10 10 DRESSEN Thomas Rossignol

11 11 MAYER Matthias Head

12 12 SANDER Andreas Atomic

13 13 THEAUX Adrien Head

14 14 GANONG Travis Atomic

15 15 KLINE Bostjan Stoeckli

16 16 CLAREY Johan Head

17 17 REICHELT Hannes Salomon

18 18 BAUMANN Romed Salomon

19 19 KILDE Aleksander Aamodt Head

20 20 FAYED Guillermo Head

21 21 WALDER Christian Head

22 22 ROGER Brice Rossignol

23 23 CAVIEZEL Mauro Atomic

24 24 BENNETT Bryce Fischer

25 25 FERSTL Josef Head

26 26 BIESEMEYER Thomas Atomic

27 27 INNERHOFER Christof Rossignol

28 28 GOLDBERG Jared Head

29 29 MANI Nils Stoeckli

30 30 MUZATON Maxence

