Sci Alpino - Lake Louise, discesa libera femminile: i pettorali di partenza

A Lake Louise, va in scena la seconda discesa femminile. Ieri, acuto a sorpresa di Cornelia Huetter, con la Weirather - in palla fin dalle prime prove - costretta al secondo gradino del podio, davanti a una Shiffrin sempre più vicina alla totale polivalenza. Prima presenza nelle tre nella disciplina, l'americana allunga la sua mano sulla generale. A proposito di specialiste delle prove tecniche, da rimarcare anche la settima piazza della Rebensburg. Si torna in pista 24 ore dopo, alle 20.30, riflettori sul cancelletto, tocca ad Anna Veith, pettorale n.1.

Folta la rappresentanza italiana. Prova complessiva di buon livello nella prima discesa, con Elena Fanchini - a suo agio da subito su questo pendio - quarta e Sofia Goggia sesta. Assalto alle prime posizioni, propositi di vittoria. Elena scatta per seconda, Sofia ha invece il 17. Nelle prime dieci, troviamo anche Schnarf - 5 - e Nadia Fanchini - 6, le due anticipano un terzetto nobile, in grado di recitare un ruolo importante. Le citate Rebensburg e Shiffrin, poi una Gut ancora in cerca d'autore.

Con il 13, Lindsey Vonn. Regina senza corona, ennesimo ruzzolone. Da valutare la sua condizione - nessun problema di grave entità - occorre però scendere a patti con il rischio, limitare gli eccessi. La Weirather ha il 15, la Huetter il 19. Nelle 30, altro spicchio tricolore, Delago e Stuffer per un piazzamento.

Le atlete presenti sono 51, diretta come di consueto su RaiSport ed Eurosport.

I pettorali

1 1 VEITH Anna Head

2 2 FANCHINI Elena Dynastar

3 3 VENIER Stephanie Atomic

4 4 SCHMIDHOFER Nicole Fischer

5 5 SCHNARF Johanna Fischer

6 6 FANCHINI Nadia Dynastar

7 7 REBENSBURG Viktoria Stoeckli

8 8 SHIFFRIN Mikaela Atomic

9 9 GUT Lara Head

10 10 SIEBENHOFER Ramona Fischer

11 11 SCHEYER Christine Head

12 12 WILES Jacqueline Rossignol

13 13 VONN Lindsey Head

14 14 JOHNSON Breezy Atomic

15 15 WEIRATHER Tina Head

16 16 SUTER Corinne Head

17 17 GOGGIA Sofia Atomic

18 18 MIKLOS Edit Head

19 19 HUETTER Cornelia Head

20 20 COOK Stacey Stoeckli

21 21 MOWINCKEL Ragnhild Head

22 22 STUFFER Verena Fischer

23 23 HAEHLEN Joana Voelkl

24 24 LEDECKA Ester Atomic

25 25 DELAGO Nicol Atomic

26 26 TIPPLER Tamara Voelkl

27 27 GISIN Michelle Rossignol

28 28 MCKENNIS Alice Head

29 29 NUFER Priska Dynastar

30 30 FLURY Jasmine