Google Plus

Sci Alpino - Beaver Creek, discesa libera maschile: acuto di Svindal

La seconda discesa di stagione conferma e rafforza principi emersi già sul pendio canadese di Lake Louise. Risolti i problemi fisici, Aksel Lund Svindal torna a recitare da primo attore, copre il tracciato in 1:40.46 e precede il colosso elvetico Beat Feuz, nuovamente sul podio dopo il sigillo ottenuto nella prova inaugurale. A separare i contendenti, una manciata di centesimi, 15 per la precisione. Delude, rispetto alle attese, Matthias Mayer, per molti il terzo petale di una margherita di qualità. Dodicesimo, alle spalle di Jansrud, il secondo norvegese.

A rifinire il podio arriva così una sorpresa. La Germania osserva la crescita di un interessante gruppo ed applaude Thomas Dressen, pettorale n.10 e terzo tempo. Nei dieci, troviamo un altro teutonico, Andreas Sander, già in evidenza qui a Beaver. L'ascesa tedesca oscura parzialmente l'orizzonte azzurro, l'Italia infatti accarezza a lungo la possibilità di conquistare spazio tra le prime tre posizioni, ma deve accontentarsi di una pacca sulla spalla convinta. Innerhofer è quarto per 5 centesimi, Paris quinto per 12. Peggio fa Peter Fill, decimo a un secondo da Svindal.

Nella top ten, troviamo anche Kriechmayr, il vincitore del SuperG di venerdì e miglior austriaco di giornata, Adrien Theaux, ottavo, e Johan Clarey, nono. Il week-end si conclude oggi con un gigante, la prima manche è in programma alle 17.45, tre ore dopo l'epilogo.

L'ordine d'arrivo

1 1 SVINDAL Aksel Lund 1:40.46 100

2 3 FEUZ Beat 1:40.61 80

3 10 DRESSEN Thomas 1:40.95 60

4 27 INNERHOFER Christof 1:41.00 50

5 9 PARIS Dominik 1:41.07 45

6 8 KRIECHMAYR Vincent 1:41.17 40

7 12 SANDER Andreas 1:41.20 36

8 13 THEAUX Adrien 1:41.26 32

9 16 CLAREY Johan 1:41.42 29

10 5 FILL Peter 1:41.47 26

11 7 JANSRUD Kjetil 1:41.51 24

12 11 MAYER Matthias 1:41.59 22

13 23 CAVIEZEL Mauro 1:41.64 20

14 19 KILDE Aleksander Aamodt 1:41.72 18

15 6 OSBORNE-PARADIS Manuel 1:41.73 16

16 2 FRANZ Max 1:41.81 15

17 22 ROGER Brice 1:41.90 14

18 20 FAYED Guillermo 1:41.95 13

19 35 SEJERSTED Adrian Smiseth 1:42.06 12

20 40 RAFFORT Nicolas 1:42.08 11

21 24 BENNETT Bryce 1:42.11 10

22 17 REICHELT Hannes 1:42.19 9

23 37 THOMPSON Broderick 1:42.20 8

24 33 KROELL Johannes 1:42.22 7

25 44 SAUGESTAD Stian 1:42.30 6

26 63 ROMAR Andreas 1:42.31 5

26 25 FERSTL Josef 1:42.31 5

28 31 ROULIN Gilles 1:42.43 3

29 39 GISIN Marc 1:42.48 2

30 28 GOLDBERG Jared 1:42.55 1

30 14 GANONG Travis 1:42.55