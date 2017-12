Sci Alpino, Beaver Creek: il ritorno dell'alieno Hirscher nel gigante

Seconda manche per lo Slalom Gigante di Beaver Creek. Abbiamo assistito ad uno spettacolo, a quelli a cui ci ha abituato Marcel Hirscher. Forse non erano in tanti quelli che se lo aspettavano, calcolando che l’austriaco non aveva cominciato la stagione al top a causa di un infortunio estivo. Secondo un bravissimo Henrik Kristoffersen, terzo Stefan Luitz. Primo degli italiani Moelgg, tredicesimo.

Tra i primi atleti a scendere c’è stato l’azzurro Florian Eisath, ma la sua prova non è stata molto buona. Alexis Pinturault, che ci aveva lasciato perplessi dopo la prima manche che l’aveva fatto classificare ventiquattresimo, ha in parte confermato la sua giornata no; si è messo temporaneamente davanti a tutti, ma per pochissimo e comunque i colleghi che dovevano ancora disputare la loro prova erano troppi per sperare anche solo in un podio. Dopo di lui è stata la volta di Tonetti e di Nani, ma entrambi non sono riusciti a sopravanzare il francese. Ce l’ha fatta invece Tommy Ford ed è rimasto lì in cima per un bel po’, fino al momento del norvegese Kristoffersen; confermato il suo ritorno tra i grandi, era chiaro che sarebbe stato difficile fare meglio di lui. Prima di lui ci hanno provato anche gli italiani De Aliprandini, che però ha perso tempo nel finale, e Moelgg, che ha chiuso a soli 0.06s da Ford.

Il vero spettacolo è arrivato nel momento della prova, attesissima, di Hirscher, partito per terzultimo. Ha affrontato le nevi del Colorado nel migliore dei modi ed ha messo dietro Kristoffersen. Errore nel finale per Ligety, che ha dovuto abbandonare il sogno del podio. Ultimo a scendere Luitz, che ha fatto il meglio che poteva fare e si è messo alle spalle dei primi due.

1 HIRSCHER Marcel AUT +0.39 3 1:19.21 1 2 ▲ 2:37.30

2 4 KRISTOFFERSEN Henrik NOR +1.07 9 +0.20 2 7 ▲ 2:38.18 +0.88

3 5 LUITZ Stefan GER 1:17.70 1 +1.42 21 2 ▼ 2:38.33 +1.03

4 18 FELLER Manuel AUT +0.64 4 +0.79 9 ◄ 2:38.34 +1.04

5 12 MURISIER Justin SUI +0.64 4 +0.93 11 1 ▼ 2:38.48 +1.18

6 27 MEILLARD Loic SUI +1.05 8 +0.66 5 2 ▲ 2:38.62 +1.32

7 14 LIGETY Ted USA +0.29 2 +1.46 23 5 ▼ 2:38.66 +1.36

8 21 ZUBCIC Filip CRO +0.93 6 +0.93 11 2 ▼ 2:38.77 +1.47

9 8 OLSSON Matts SWE +1.02 7 +1.02 13 2 ▼ 2:38.95 +1.65

10 24 FORD Tommy USA +1.50 18 +0.83 10 8 ▲ 2:39.24 +1.94

11 37 PHILP Trevor CAN +1.22 12 +1.14 15 1 ▲ 2:39.27 +1.97

12 7 PINTURAULT Alexis FRA +2.00 24 +0.37 3 12 ▲ 2:39.28 +1.98

13 16 MOELGG Manfred ITA +1.08 10 +1.31 17 3 ▼ 2:39.30 +2.00

14 11 KRANJEC Zan SLO +1.43 15 +1.02 13 1 ▲ 2:39.36 +2.06

15 9 DE ALIPRANDINI Luca ITA +1.14 11 +1.45 22 4 ▼ 2:39.50 +2.20

16 60 HADALIN Stefan SLO +2.21 28 +0.43 4 12 ▲ 2:39.55 +2.25

17 52 NETELAND Bjoernar NOR +1.91 22 +0.75 7 5 ▲ 2:39.57 +2.27

18 19 MYHRER Andre SWE +1.33 14 +1.37 19 4 ▼ 2:39.61 +2.31

19 20 TONETTI Riccardo ITA +2.00 24 +0.71 6 5 ▲ 2:39.62 +2.32

20 25 DOPFER Fritz GER +1.45 16 +1.40 20 4 ▼ 2:39.76 +2.46

21 15 EISATH Florian ITA +2.14 27 +0.77 8 6 ▲ 2:39.82 +2.52

22 6 NESTVOLD-HAUGEN Leif Kristian NOR +1.86 21 +1.33 18 1 ▼ 2:40.10 +2.80

23 35 ZURBRIGGEN Elia SUI +2.11 26 +1.23 16 3 ▲ 2:40.25 +2.95

24 22 CAVIEZEL Gino SUI +1.60 19 +1.88 25 5 ▼ 2:40.39 +3.09

25 29 NANI Roberto ITA +1.96 23 +1.74 24 2 ▼ 2:40.61 +3.31

26 17 KILDE Aleksander Aamodt NOR +1.31 13 +3.63 27 13 ▼ 2:41.85 +4.55

27 43 MATHIS Marcel AUT +2.21 28 +2.84 26 1 ▲ 2:41.96 +4.66

28 3 FANARA Thomas FRA +1.46 17 +7.85 28 11 ▼ 2:46.22 +8.92