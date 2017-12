Sci Alpino - Combinata St.Moritz: si parte con il Super G, i pettorali

Lo sci alpino, al femminile, fa capolino a St.Moritz - Svizzera. Apertura del week-end con una combinata, domani e domenica due Super G. Alle 10, tutti in pista, porzione veloce, prima della chiusura, tre ore dopo, tra i pali stretti. Denis Feierabend - pettorale n.1 - svolge gli onori di casa ed anticipa alcuni profili interessanti. Circoletto rosso sul n.3, l'austriaca Kirchgasser è specialista della materia. Punta a una buona difesa nella velocità per poi risalire la corrente. Con il 5 Wendy Holdener, con il 7 la prima azzurra, Federica Brignone. Spunti di qualità in gigante, qualche giorno in più per rifinire la condizione. Può ben figurare.

Inutile nascondersi. Dopo il clamoroso fine settimana di Lake Louise, Mikaela Shiffrin è ancor più la donna da battere. Per la generale - ovviamente - ma anche per la combinata. Infranto il "tabù" discesa, senza apparente fatica, mira il bersaglio grosso anche quest'oggi. Si lancia con l'11. Sofia Goggia - 17 - cerca invece un piazzamento in grado di infondere fiducia e parte qualche secondo prima della Worley, fuoriclasse del gigante. A proposito di gigante, la vincitrice delle prime due prove dell'anno, Viktoria Rebensburg, scatta con il 34, può essere una variabile. Con il 31 la Gut, con il 33 la Weirather, con il 24 si rivede, poi, Julia Mancuso. Talento al potere, accarezza la neve dopo oltre due anni.

Poche opportunità, almeno in apparenza, per una Vonn spesso a terra - n.20. Tornando a casa Italia, con il 21 troviamo la Sosio, con il 25 la Schnarf, con il 29 la Delago, con il 30 la Bassino. A chiudere il cerchio, Hofer - 45 - e N.Fanchini - 61.

L'ordine di partenza

1 1 FEIERABEND Denise Head

2 2 DUERR Lena Voelkl

3 3 KIRCHGASSER Michaela Atomic

4 4 KAPPAURER Elisabeth Fischer

5 5 HOLDENER Wendy Head

6 6 VENIER Stephanie Atomic

7 7 BRIGNONE Federica Rossignol

8 8 BARTHET Anne-Sophie Head

9 9 GISIN Michelle Rossignol

10 10 SCHEYER Christine Head

11 11 SHIFFRIN Mikaela Atomic

12 12 SIEBENHOFER Ramona Fischer

13 13 FERK Marusa Stoeckli

14 14 ROSS Laurenne Voelkl

15 15 MOWINCKEL Ragnhild Head

16 16 BRUNNER Stephanie Head

17 17 GOGGIA Sofia Atomic

18 18 WORLEY Tessa Rossignol

19 19 HAASER Ricarda Fischer

20 20 VONN Lindsey Head

21 21 SOSIO Federica Fischer

22 22 NUFER Priska Dynastar

23 23 MIRADOLI Romane Dynastar

24 24 MANCUSO Julia Stoeckli

25 25 SCHNARF Johanna Fischer

26 26 POPOVIC Leona Fischer

27 27 GRENIER Valerie Rossignol

28 28 KOPP Rahel Rossignol

29 29 DELAGO Nicol Atomic

30 30 BASSINO Marta Salomon

31 31 GUT Lara Head

32 32 VLHOVA Petra Rossignol

33 33 WEIRATHER Tina Head

34 34 REBENSBURG Viktoria Stoeckli