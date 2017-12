Sci Alpino, Val d'Isere - Gigante maschile, i pettorali

Inizia, con l'incognita meteo, il fine settimana maschile. Si scia a Val d'Isere, due giorni di prove tecniche. Quest'oggi - prima manche alle 9.30, seconda alle 12.30 - il gigante, tramonto domani con lo speciale. L'approdo in Francia avviene dopo il duello di Beaver Creek, con la spallata, poderosa, di Marcel Hirscher. Ascesa prepotente a cancellare il tardivo ingresso in coppa - recupero lampo da un infortunio piuttosto serio. Ampio il margine sul norvegese Kristoffersen e sul tedesco Luitz. In salute, Hirscher pare non avere avversari. Il fenomeno austriaco esce dal cancelletto con il pettorale n.3, subito dopo il citato Kristoffersen. Ad aprire la contesa è invece lo svedese Olsson.

Nel primo mini-gruppo di merito, troviamo anche due francesi - Faivre e soprattutto Pinturault. Luitz ha il 7, la Germania si affida soprattutto a lui. L'Italia, anonima a Beaver, pone nei 15 De Aliprandini - brutto taglio alla gamba in allenamento, n.8 - e Eisath - 13. Manfred Moelgg parte con il 16, deve gestire le normali alterazioni del tracciato e giocarsi tutto nella seconda. Con il 15, attenzione alla variabile Feller - quarto per un centesimo in America.

Tonetti ha il n.22, Nani il 27, oltre il 30 troviamo Borsotti - 34 - e Ballerin - 50. Sono 70, nel complesso, gli iscritti.

L'ordine di partenza

1 1 OLSSON Matts Head

2 2 KRISTOFFERSEN Henrik Rossignol

3 3 HIRSCHER Marcel Atomic

4 4 FAIVRE Mathieu Head

5 5 PINTURAULT Alexis Head

6 6 NESTVOLD-HAUGEN Leif Kristian Rossignol

7 7 LUITZ Stefan Rossignol

8 8 DE ALIPRANDINI Luca Salomon

9 9 LEITINGER Roland Fischer

10 10 FANARA Thomas Fischer

11 11 LIGETY Ted Head

12 12 MUFFAT-JEANDET Victor Salomon

13 13 EISATH Florian Blizzard

14 14 MURISIER Justin Voelkl

15 15 FELLER Manuel Atomic

16 16 MOELGG Manfred Fischer

17 17 KRANJEC Zan Rossignol

18 18 MYHRER Andre Head

19 19 ZUBCIC Filip Atomic

20 20 MEILLARD Loic Rossignol

21 21 FORD Tommy Head

22 22 TONETTI Riccardo Voelkl

23 23 CAVIEZEL Gino Head

24 24 DOPFER Fritz Nordica

25 25 READ Erik Fischer

26 26 CHODOUNSKY David Nordica

27 27 NANI Roberto Voelkl

28 28 ZURBRIGGEN Elia Voelkl

29 29 NETELAND Bjoernar Head

30 30 JITLOFF Tim