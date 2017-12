Sci Alpino, Val d'Isere: dopo la prima manche di gigante in testa c'è Hirscher

Marcel Hirscher, vincitore dello scorso gigante di Beaver Creek

Il freddo e la presenza di vento hanno condizionato la prima manche di Slalom Gigante della Val d’Isere, valido per la Coppa del Mondo di Sci Alpino maschile. Ha chiuso la prova in testa Marcel Hirscher, davanti a Stefan Luitz e Alexis Pinturault.

Il primo a scendere oggi è stato lo svedese Olsson, seguito dal norvegese Kristoffersen, che non ha brillato particolarmente. Molto bene invece Hirscher; l’austriaco non ha avuto rivali pericolosi ed è rimasto lì in cima fino alla fine della manche.

Il primo italiano in gara è stato Luca De Aliprandini, arrivato al traguardo con un ritardo vistoso. Brutta prova per lo statunitense Ted Ligety, che ha decisamente deluso. Con il pettorale numero 13 è arrivato il momento di Florian Eisath e alla fine il suo ritardo è rimasto sotto al secondo. Sedicesimo allo start Manfred Moelgg, ma a differenza del connazionale non è riuscito a limitare i danni ed ha chiuso la prima manche fuori dai primi 10. Ha fatto peggio Riccardo Tonetti. Sorte simile per Roberto Nani.

I PRIMI 15 DELLA PRIMA MANCHE

1 3 HIRSCHER Marcel AUT 56.74

2 7 LUITZ Stefan GER 56.84 +0.10

3 5 PINTURAULT Alexis FRA 56.86 +0.12

4 2 KRISTOFFERSEN Henrik NOR 57.05 +0.31

5 4 FAIVRE Mathieu FRA 57.12 +0.38

6 1 OLSSON Matts SWE 57.15 +0.41

7 17 KRANJEC Zan SLO 57.41 +0.67

8 40 SCHMID Alexander GER 57.56 +0.82

9 13 EISATH Florian ITA 57.57 +0.83

10 21 FORD Tommy USA 57.63 +0.89

11 15 FELLER Manuel AUT 57.94 +1.20

12 14 MURISIER Justin SUI 58.00 +1.26

13 6 NESTVOLD-HAUGEN Leif Kristian NOR 58.01 +1.27

14 16 MOELGG Manfred ITA 58.12 +1.38

15 23 CAVIEZEL Gino SUI 58.13 +1.39