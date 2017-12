Sci Alpino, Val d'Isere: il gigante va al francese Pinturault

Non abbiamo assistito ad una nuova prova del marziano Hirscher, complice una bandierina che ha “accompagnato” l’atleta per gran parte del suo percorso, ma il pubblico della Val d’Isere ha potuto festeggiare il suo pupillo Alexis Pinturault nel gigante in programma quest’oggi. Secondo posto per Stefan Luitz, terzo per Marcel Hirscher. Nessun italiano nei primi 10.

Prima della discesa dei migliori 10 della prima manche in testa a tutti c’era l’austriaco Manuel Feller. Florian Eisath, nono al termine della prima manche, non ha condotto una prova eccellente e, all’arrivo, il suo ritardo era di ben 0.73s. Schmid è stato autore di una buonissima prestazione, che l’ha fatto rimanere al primo posto provvisorio fino alla discesa di Faivre, che comunque alla partenza aveva già un bel vantaggio dato dal tempo della mattinata. Al di sotto delle aspettative Kristoffersen, secondo al traguardo ma che comunque non poteva sperare in un podio. Chi ha stupito in positivo invece è stato Pinturault, che si è messo in cima alla classifica con il miglior tempo di manche. Bravo anche Luitz, che guadagna un altro podio e termina la sua gara al secondo posto. Ha salvato il salvabile Hirscher, che ha toccato un palo e si è portato dietro il telo della bandierina per un bel po’. Il suo ritardo supera di poco il mezzo secondo e lo fa salire sul podio al terzo posto.



1 5 PINTURAULT Alexis FRA +0.12 3 54.32 1 2 ▲ 1:51.18

2 7 LUITZ Stefan GER +0.10 2 +0.30 2 ◄ 1:51.46 +0.28

3 3 HIRSCHER Marcel AUT 56.74 1 +0.66 11 2 ▼ 1:51.72 +0.54

4 4 FAIVRE Mathieu FRA +0.38 5 +0.52 5 1 ▲ 1:51.96 +0.78

5 2 KRISTOFFERSEN Henrik NOR +0.31 4 +0.71 12 1 ▼ 1:52.08 +0.90

6 40 SCHMID Alexander GER +0.82 8 +0.31 3 2 ▲ 1:52.19 +1.01

7 17 KRANJEC Zan SLO +0.67 7 +0.55 6 ◄ 1:52.28 +1.10

8 15 FELLER Manuel AUT +1.20 11 +0.58 8 3 ▲ 1:52.84 +1.66

9 1 OLSSON Matts SWE +0.41 6 +1.44 17 3 ▼ 1:52.91 +1.73

10 10 FANARA Thomas FRA +1.51 17 +0.57 7 7 ▲ 1:53.14 +1.96

11 14 MURISIER Justin SUI +1.26 12 +1.02 13 1 ▲ 1:53.34 +2.16

12 13 EISATH Florian ITA +0.83 9 +1.68 23 3 ▼ 1:53.57 +2.39

13 6 NESTVOLD-HAUGEN Leif Kristian NOR +1.27 13 +1.55 21 ◄ 1:53.88 +2.70

14 12 MUFFAT-JEANDET Victor FRA +2.19 25 +0.64 10 11 ▲ 1:53.89 +2.71

15 23 CAVIEZEL Gino SUI +1.39 15 +1.48 18 ◄ 1:53.93 +2.75

16 11 LIGETY Ted USA +2.38 30 +0.50 4 14 ▲ 1:53.94 +2.76

17 57 SCHWARZ Marco AUT +2.31 29 +0.59 9 12 ▲ 1:53.96 +2.78

18 36 BORSOTTI Giovanni ITA +1.57 18 +1.36 16 ◄ 1:53.99 +2.81

19 8 DE ALIPRANDINI Luca ITA +1.40 16 +1.75 24 3 ▼ 1:54.21 +3.03

20 30 JITLOFF Tim USA +2.09 23 +1.28 15 3 ▲ 1:54.43 +3.25

21 28 ZURBRIGGEN Elia SUI +1.90 22 +1.54 20 1 ▲ 1:54.50 +3.32

22 21 FORD Tommy USA +0.89 10 +2.61 29 12 ▼ 1:54.56 +3.38

23 27 NANI Roberto ITA +2.30 28 +1.23 14 5 ▲ 1:54.59 +3.41

24 16 MOELGG Manfred ITA +1.38 14 +2.18 26 10 ▼ 1:54.62 +3.44

25 59 MATT Michael AUT +2.20 26 +1.51 19 1 ▲ 1:54.77 +3.59

26 64 AERNI Luca SUI +2.15 24 +1.63 22 2 ▼ 1:54.84 +3.66

27 55 HADALIN Stefan SLO +1.89 21 +2.05 25 6 ▼ 1:55.00 +3.82

28 22 TONETTI Riccardo ITA +1.79 20 +2.44 28 8 ▼ 1:55.29 +4.11

29 19 ZUBCIC Filip CRO +2.25 27 +2.31 27 2 ▼ 1:55.62 +4.44

30 34 ZAMPA Adam SVK +1.77 19 +8.27 30 11 ▼ 2:01.10 +9.92