Sci Alpino, Val d'Isere: profumo d'Italia con Gross dopo la prima manche di speciale

Dopo la prima manche dello slalom speciale maschile disputata in Val d’Isere l’Italia può sperare. Sì, perché il nostro Stefano Gross ha chiuso con il miglior tempo e sarà quindi l’ultimo a scendere durante la seconda. Secondo tempo per Michael Matt, terzo per Andre Myhrer. Le condizioni meteo non sono state delle migliori: ha infatti nevicato costantemente per tutta la durata della manche e la visibilità era limitata.

Manfred Moelgg ha aperto le danze e dopo poche porte la sua gara era già finita per un’inforcata. Il secondo italiano a scendere è stato Stefano Gross col pettorale numero 4 ed è balzato in testa alla classifica grazie ad una buonissima prova. Subito dopo è iniziata la discesa dei carichi pesanti. Prima è toccato ad Hirscher, che ha concluso con un ritardo che superava il mezzo secondo, poi a Koroshilov, all’arrivo con oltre un secondo e 20, e Kristoffersen, che si è piazzato temporaneamente al terzo posto.

Non benissimo Pinturault, vincitore del gigante di ieri, che ha terminato con 0.60s da Gross. Buonissima prestazione dello svedese Hargin, che ha “rubato” il terzo posto a Kristoffersen, occupato in seguito dal connazionale Myhrer. Male invece per Thaler, che ha chiuso con un tempo imbarazzante che sfiorava i 3 secondi di ritardo.

La classifica al termine della prima manche

1 4 GROSS Stefano ITA 49.00

2 2 MATT Michael AUT 49.19 +0.19

3 13 MYHRER Andre SWE 49.21 +0.21

4 11 HARGIN Mattias SWE 49.38 +0.38

5 7 KRISTOFFERSEN Henrik NOR 49.41 +0.41

6 17 FOSS-SOLEVAAG Sebastian NOR 49.42 +0.42

7 3 DOPFER Fritz GER 49.53 +0.53

8 5 HIRSCHER Marcel AUT 49.55 +0.55

9 9 PINTURAULT Alexis FRA 49.62 +0.62

10 8 LIZEROUX Julien FRA 49.63 +0.63

11 18 GRANGE Jean-Baptiste FRA 49.68 +0.68

12 15 AERNI Luca SUI 49.72 +0.72

13 20 NORDBOTTEN Jonathan NOR 49.79 +0.79

14 22 MUFFAT-JEANDET Victor FRA 49.98 +0.98

15 14 RYDING Dave GBR 50.01 +1.01