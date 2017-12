Sci alpino, St. Moritz: cancellati superG e combinata alpina

Vista aerea della pista Engadina di St. Moritz

Niente da fare per il programma di gare di sci alpino di St. Moritz. Anche oggi il maltempo ha voluto essere protagonista e l'ormai solita foschia della cittadina svizzera, abbinata al vento, ha causato la cancellazione del superG previsto alle 10:30 e per due volte rinviato, prima alle 11:00 e poi alle 11:30. Così, anche l'abbinata combinata alpina, recupero di quella cancellata venerdì, è stata ovviamente cancellata.

Resta il rammarico per il tam-tam di decisioni e contro-decisioni della FIS durante questo weekend. Tenendo conto della manche di slalom di venerdì, non si è voluto (per questioni di sponsor, principalmente) abbinare il superG di ieri alla gara già disputata, così da quantomeno completare la combinata alpina prevista. Così facendo, solo una delle tre gare in calendario sulla Engadina è stata portata al termine.