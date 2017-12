Sci Alpino - Val d'Isere, le azzurre

Terzo week-end veloce per il circuito femminile. Inizia giovedì il programma a Val d'Isere. Due prove cronometrate fanno da preludio alle gare in agenda sabato e domenica. Apertura con la discesa libera, chiusura dedicata al Super G. A Lake Louise, Huetter e Shiffrin a monopolizzare la discesa, Weirather ad incantare in SuperG. Meno risposte nel fine settimana in archivio. Maltempo a St Moritz. Cancellata la combinata di venerdì, stessa sorte per gli impegni domenicali. Sabato, in SuperG, sorpresa Flury.

Con queste coordinate, si giunge sulle nevi francesi. L'Italia della velocità insegue il primo acuto significativo dopo diversi piazzamenti. Paga, l'Italia, l'involuzione di Sofia Goggia, dopo le mirabili imprese dello scorso anno. Un riscontro positivo può cancellare dubbi ed incertezze, rilanciare la principale freccia tricolore. Federica Brignone, a tratti splendida in Svizzera, quarta a 18 centesimi dal podio, punta a ribaltare gerarchie consolidate, le sorelle Fanchini hanno qualità per far bene. Menzione anche per Johanna Schnarf. Approccio significativo con la corrente stagione, è senza dubbio da prime dieci, in discesa come in SuperG.

Questo l'elenco completo

Marta Bassino, Federica Brignone, Nicol Delago, Elena Fanchini, Nadia Fanchini, Sofia Goggia, Anna Hofer, Johanna Schnarf e Federica Sosio