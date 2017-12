Sci Alpino - Val Gardena, ecco gli azzurri

Il circuito maschile approda in Italia. Primi passi sulla neve nella giornata di domani. In Val Gardena è in programma la prima prova cronometrata. Due le occasioni per prendere confidenza con il tracciato, per valutare limiti e linee. Venerdì è in agenda il terzo SuperG di stagione, sabato la terza discesa. Fin qui, tra Lake Louise e Beaver Creek, quattro vincitori diversi. In Canada, acuto di Feuz su Mayer - in discesa - squillo di Jansrud in SuperG. In America, invece, sussulto di Kriechmayr - SuperG - e spallata di Svindal - discesa.

Undici gli azzurri presenti in Gardena. Le maggiori speranze di podio - e perché no di successo - sono riposte in Fill, Paris e Innerhofer. Quarto Peter a Lake Louise, in discesa. Quarto Christof, davanti a Dominik, a Beaver, sempre in discesa. Per gli altri, auspicabile un piazzamento in zona punti. Da sottolineare il ritorno in Coppa di Mattia Casse, dopo il brutto infortunio maturato ai mondiali di St Moritz.

Gli azzurri

Henri Battilani, Guglielmo Bosca, Emanuele Buzzi, Mattia Casse (all'esordio stagionale dopo l'infortunio al malleolo della gamba destra occorsogli durante lo slalom della combinata dei Mondiali di St. Moritz), Davide Cazzaniga, Matteo De Vettori, Peter Fill, Werner Heel, Christof Innerhofer, Matteo Marsaglia e Dominik Paris