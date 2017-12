Sci Alpino - Val Gardena, prima prova cronometrata

Il circuito maschile giunge in Italia per un week-end ricco di appuntamenti. Sono in programma due gare veloci in Gardena - venerdì il Super G e sabato la discesa - prima del passaggio domenicale in Badia con il classico gigante. Quest'oggi - il via alle 12.15 - primo contatto con la neve. Due prove cronometrate - la seconda domani - per prendere confidenza con neve e tracciato. Due discese in archivio fino a questo momento. A Lake Louise, braccio di ferro tra Feuz e Mayer - successo del primo - con Fill ai piedi del podio. A Beaver, sussulto norvegese. L'eterno Svindal davanti a Feuz, Italia ancora di legno, con Innerhofer quarto e Paris quinto.

I protagonisti, anche in Gardena, sono i medesimi. Attenzione a Jansrud, al cancelletto con il pettorale n.1 e prima freccia di una Norvegia da seguire con attenzione. Svindal ha il 3, Ganong nella morsa dei due. Kilde parte con il 5, con il 7 Feuz, per molti il favorito. L'Austria si affida soprattutto a Mayer - n.9 - ma altri possono far bene. Franz, Kriechmayr - un sigillo in Super G nella corrente stagione - Reichelt, la margherita è ricca.

Il primo azzurro in pista oggi è Paris. Indossa il 15, poco dopo tocca a Fill - 17. Innerhofer è sul limitare dei trenta - 27. Nel complesso, 90 gli atleti iscritti.

L'ordine di partenza

1 1 JANSRUD Kjetil Head

2 2 GANONG Travis Atomic

3 3 SVINDAL Aksel Lund Head

4 4 NYMAN Steven Fischer

5 5 KILDE Aleksander Aamodt Head

6 6 SANDER Andreas Atomic

7 7 FEUZ Beat Head

8 8 CLAREY Johan Head

9 9 MAYER Matthias Head

10 10 FRANZ Max Atomic

11 11 GUAY Erik Head

12 12 KRIECHMAYR Vincent Fischer

13 13 THEAUX Adrien Head

14 14 OSBORNE-PARADIS Manuel Head

15 15 PARIS Dominik Nordica

16 16 KUENG Patrick Salomon

17 17 FILL Peter Atomic

18 18 KLINE Bostjan Stoeckli

19 19 REICHELT Hannes Salomon

20 20 DRESSEN Thomas Rossignol

21 21 CAVIEZEL Mauro Atomic

22 22 WALDER Christian Head

23 23 FERSTL Josef Head

24 24 FAYED Guillermo Head

25 25 ROGER Brice Rossignol

26 26 BAUMANN Romed Salomon

27 27 INNERHOFER Christof Rossignol

28 28 MUZATON Maxence Rossignol

29 29 BENNETT Bryce Fischer

30 30 GOLDBERG Jared

L'ordine completo