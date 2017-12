Google Plus

Sci Alpino, seconda prova in Gardena

Primi sentori di neve in Gardena. Prova cronometrata, sensazioni contrastanti. La graduatoria non riflette i valori di stagione, i principali candidati al successo chiudono nelle retrovie. Svindal è 69esimo, Feuz - primo e secondo nelle due discese disputate - è ventinovesimo. Mayer e Jansrud terminano oltre la decima piazza. A staccare il primo riferimento è Goldberg - 1:27.27. Segue il connazionale Maple - 47 centesimi di ritardo. Si conferma a buon livello la Germania, con Dressen e Sander a ridosso del vertice. Si rivede, ai piani alti, Werner Heel, quinto e primo azzurro - ex aequo con Innerhofer. Staccati, invece, Casse - 23esimo - Fill - 24esimo - Marsaglia - 27esimo - e Paris - 32esimo.

I primi dieci

Alle 12.15, spazio alla seconda e ultima prova. Da valutare le condizioni meteo, ieri non semplici. Kilde il primo ad uscire dal cancelletto. Paris ha il pettorale n.3, Fill il 9. Jansrud e Svindal scattano con l'11 e il 13, Feuz con il 15. In casa Austria, Reichelt con il 5 precede Franz, Mayer ha il 17. Il tedesco Ferstl completa il pacchetto dei trenta.

I primi trenta

1 1 KILDE Aleksander Aamodt Head

2 2 GANONG Travis Atomic

3 3 PARIS Dominik Nordica

4 4 OSBORNE-PARADIS Manuel Head

5 5 REICHELT Hannes Salomon

6 6 FRANZ Max Atomic

7 7 GUAY Erik Head

8 8 SANDER Andreas Atomic

9 9 FILL Peter Atomic

10 10 KUENG Patrick Salomon

11 11 JANSRUD Kjetil Head

12 12 KLINE Bostjan Stoeckli

13 13 SVINDAL Aksel Lund Head

14 14 KRIECHMAYR Vincent Fischer

15 15 FEUZ Beat Head

16 16 NYMAN Steven Fischer

17 17 MAYER Matthias Head

18 18 DRESSEN Thomas Rossignol

19 19 THEAUX Adrien Head

20 20 CLAREY Johan Head

21 21 GOLDBERG Jared Head

22 22 WALDER Christian Head

23 23 FAYED Guillermo Head

24 24 MUZATON Maxence Rossignol

25 25 CAVIEZEL Mauro Atomic

26 26 BENNETT Bryce Fischer

27 27 ROGER Brice Rossignol

28 28 BAUMANN Romed Salomon

29 29 INNERHOFER Christof Rossignol

30 30 FERSTL Josef