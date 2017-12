Sci Alpino - Val d'Isere, prima prova cronometrata

Il circuito femminile approda in Francia. Val d'Isere, tornata veloce. In programma discesa e superG tra sabato e domenica. Due prove cronometrate a precedere la contesa vera e propria. Si parte quest'oggi, alle 10.30 approccio con il pendio transalpino, assaggio di neve. Due le discese in archivio, entrambe a Lake Louise. Protagoniste inattese, successi per Huetter e Shiffrin, all'angolo le regine del recente passato. L'Italia ha in cassaforte un quarto posto di Elena Fanchini, punta quindi al podio.

La prima ad uscire dal cancelletto è la Scheyer, la prova decolla poco dopo, con Tina Weirather in pista. N.3, è una delle candidate alla vittoria, per classe, eleganza e continuità. Con il 4 Nadia Fanchini, con il 5 Lara Gut, in crescita ma non ancora al top della condizione. Anna Veith ha il 6, la citata Huetter il 9, difficile ipotizzare un secondo colpaccio. Da valutare, poi, Lindsey Vonn. Problemi fisici di recente, lacrime al traguardo. La donna dei record deve uscire da un tunnel pericoloso - tecnico e emotivo. N.11, anticipa Elena Fanchini. Federica Brignone, splendida in SuperG, ha il 14, a seguire Johanna Schnarf.

Con il 16 la Gisin - terza nella seconda discesa di Lake Louise - con il 17 la Rebensburg - seconda nella medesima gara. Sofia Goggia è un interrogativo, cerca risposte dalla tappa francese. Ha il 19, nelle 30 anche Stuffer e Delago. Le atlete iscritte sono 64.

Le prime trenta al via

1 1 SCHEYER Christine Head

2 2 COOK Stacey Stoeckli

3 3 WEIRATHER Tina Head

4 4 FANCHINI Nadia Dynastar

5 5 GUT Lara Head

6 6 VEITH Anna Head

7 7 ROSS Laurenne Voelkl

8 8 MOWINCKEL Ragnhild Head

9 9 HUETTER Cornelia Head

10 10 SCHMIDHOFER Nicole Fischer

11 11 VONN Lindsey Head

12 12 FANCHINI Elena Dynastar

13 13 VENIER Stephanie Atomic

14 14 BRIGNONE Federica Rossignol

15 15 SCHNARF Johanna Fischer

16 16 GISIN Michelle Rossignol

17 17 REBENSBURG Viktoria Stoeckli

18 18 WILES Jacqueline Rossignol

19 19 GOGGIA Sofia Atomic

20 20 MIKLOS Edit Head

21 21 SUTER Corinne Head

22 22 STUFFER Verena Fischer

23 23 SIEBENHOFER Ramona Fischer

24 24 DELAGO Nicol Atomic

25 25 TIPPLER Tamara Voelkl

26 26 FLURY Jasmine Stoeckli

27 27 WEIDLE Kira Rossignol

28 28 HAEHLEN Joana Voelkl

29 29 JOHNSON Breezy Atomic

30 30 MCKENNIS Alice