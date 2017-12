Sci Alpino, SuperG Val Gardena: Ferstl sorprende tutti

Era il 17 Marzo 1991 quando Markus Wasmeier vinse a Lake Louise il primo ed unico SuperG per la Germania in Coppa del Mondo. L'unico fino ad oggi. Josef Ferstl ha infatti sorpreso tutti aggiudicandosi la vittoria del SuperG in Val Gardena beffando di pochi centesimi Max Franz e Matthias Mayer. Il ventottenne figlio d'arte è stato bravo a sfruttare la fortuna che gli ha assegnato il pettorale numero due in una giornata in cui la visibilità è andata via via scemando. Con la seconda discesa di giornata, quindi, il tedesco ha scritto una pagina di storia dello sci teutonico, succedendo a Wasmeier nel SuperG e Rauffer nella velocità in generale.

Sul podio con il tedesco ci è andata la coppia austriaca formata da Franz e Meyer, doppietta che ha interrotto la striscia norvegese che in Val Gardena andava a podio da oltre otto anni consecutivi. Il migliore dei norge è stato Aleksander Aamodt Kilde, quarto a ventidue centesimi, e davanti a Kriechmayr, che con il quinto posto si porta soli sei punti di distanza da Jansrud, leader della classifica generale ed oggi trentacinquesimo dopo un errore al Ciaslat. Il migliore degli italiani è invece Peter Fill, ottavo e l'unico ad inserirsi in top ten con un pettorale alto. Restando sugli Azzurri, sono solo altri tre gli atleti riusciti a scendere prima della sospensione a causa della scarsa visibilità: Dominik Paris, ventunesimo, Christof Innerhofer, ventiquattresimo, e Mattia Casse che ha chiuso al trentunesimo posto.

La top ten:

1 2 FERSTL Josef 1:35.28

2 7 FRANZ Max 1:35.30

3 4 MAYER Matthias 1:35.38

4 13 KILDE Aleksander Aamodt 1:35.50

5 9 KRIECHMAYR Vincent 1:35.58

6 8 SANDER Andreas 1:35.66

7 12 THEAUX Adrien 1:35.67

8 19 FILL Peter 1:35.80

9 5 SVINDAL Aksel Lund 1:35.88

10 1 FEUZ Beat 1:35.99