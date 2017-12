Sci Alpino, Alta Badia: Hirscher al comando dopo la prima manche del gigante

In questa domenica di dicembre dal clima natalizio, lo Sci Alpino è di scena in Alta Badia, dove quest’oggi è in programma lo Slalom Gigante maschile. Dopo la prima manche, al comando c’è Marcel Hirscher, e la cosa non sorprende. Però al secondo posto c’è Henrik Kristoffersen, con un ritardo tutt’altro che elevato: solo 17 centesimi lo separano dall’austriaco. Terzo lo sloveno Zan Kranjec. Migliore degli italiani De Aliprandini, decimo.

Il pettorale numero 1 è stato affidato a Stefan Luitz, ma il tedesco dopo poche porte si è fermato toccandosi il ginocchio. C’è il sospetto di qualche lesione per l’atleta. Kristoffersen è stato quasi impeccabile, chiudendo la prima manche con un tempo di tutto rispetto. Non è bastato però contro il marziano Hirscher, che ha migliorato il tempo del norvegese di 0.17s. Brutta prova per Pinturault, il vincitore dell’ultimo gigante in Val d’Isere, arrivato al traguardo con un ritardo che supera abbondantemente il secondo.

Il primo azzurro ad affrontare il tracciato è stato Florian Eisath, con il pettorale numero 9, che però ha chiuso con un ritardo vistoso di quasi due secondi. Poco dopo è toccato a De Aliprandini, che ha sbagliato quasi subito ed ha perso tempo prezioso, riuscendo tuttavia a limitare i danni. Continua il periodo no di Ted Ligety, che ha terminato a più 0.75 s da Hirscher e che non riesce più a stare tra i primissimi. Non veloce Manfred Moelgg, che non è riuscito a terminare nei primi 10.

Qualcosa di meglio lo ha fatto Tonetti, che è sembrato abbastanza soddisfatto all'arrivo. Aggressivo Nani, che però nella seconda parte ha visto salire di tanto il suo tempo. Appuntamento a dopo con la seconda manche!

I PRIMI 15 CLASSIFICATI DELLA PRIMA MANCHE

1 4 HIRSCHER Marcel AUT 1:12.15

2 3 KRISTOFFERSEN Henrik NOR 1:12.32 +0.17

3 15 KRANJEC Zan SLO 1:12.48 +0.33

4 8 FELLER Manuel AUT 1:12.52 +0.37

5 10 MURISIER Justin SUI 1:12.64 +0.49

6 7 OLSSON Matts SWE 1:12.73 +0.58

7 14 LIGETY Ted USA 1:12.90 +0.75

8 5 NESTVOLD-HAUGEN Leif Kristian NOR 1:12.93 +0.78

9 12 FANARA Thomas FRA 1:13.17 +1.02

10 11 DE ALIPRANDINI Luca ITA 1:13.30 +1.15

11 6 PINTURAULT Alexis FRA 1:13.33 +1.18

12 18 LEITINGER Roland AUT 1:13.51 +1.36

13 24 TONETTI Riccardo ITA 1:13.52 +1.37

14 13 MUFFAT-JEANDET Victor FRA 1:13.67 +1.52

15 16 MOELGG Manfred ITA 1:13.70 +1.55