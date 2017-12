Sci Alpino - Courchevel, gigante femminile: i pettorali

La coppa del mondo femminile fa tappa a Courchevel - Francia. Nella giornata odierna è in programma uno slalom gigante. Prima manche alle 10.30, tre ore dopo l'epilogo. 71 le atlete iscritte. Due le prove in archivio, doppietta teutonica. A Soelden, Rebensburg davanti a Worley e Moelgg. Podio simile a Killington, con l'ingresso alla piazza d'onore di Mikaela Shiffrin e l'uscita della transalpina.

Quest'oggi, sono tre azzurre ad aprire la contesa. Manuela Moelgg, veterana di casa Italia, come detto fino ad ora sempre tra le prime tre, "abbatte" il cancelletto con il pettorale n.1. Può sfruttare una pista perfetta per incidere. Si attende uno squillo da Marta Bassino - 2 - sciatrice di classe, nell'élite della specialità pur giovanissima. Sofia Goggia cavalca invece i risultati maturati in Val d'Isere. Il ritorno nella velocità come trampolino per le discipline tecniche.

A rifinire il primo gruppo di merito, le principali candidate al successo. Con il 4 la citata Rebensburg, poi Mikaela Shiffrin e Tessa Worley - 7. Federica Brignone si inserisce nel mezzo, forte di confortanti risposte dopo i problemi fisici. Quinta piazza a Killington, buone nuove in SuperG, da valutare la sua confidenza con il tracciato.

L'Austria propone Brem e Brunner - attenzione a lei - Lara Gut scatta invece con il 12. Nelle trenta anche Irene Curtoni, pettorale n.21.

L'ordine di partenza

1 1 MOELGG Manuela Dynastar

2 2 BASSINO Marta Salomon

3 3 GOGGIA Sofia Atomic

4 4 REBENSBURG Viktoria Stoeckli

5 5 SHIFFRIN Mikaela Atomic

6 6 BRIGNONE Federica Rossignol

7 7 WORLEY Tessa Rossignol

8 8 BREM Eva-Maria Fischer

9 9 BRUNNER Stephanie Head

10 10 VLHOVA Petra Rossignol

11 11 HAVER-LOESETH Nina Rossignol

12 12 GUT Lara Head

13 13 HECTOR Sara Head

14 14 MOWINCKEL Ragnhild Head

15 15 DREV Ana Voelkl

16 16 HOLDENER Wendy Head

17 17 HANSDOTTER Frida Rossignol

18 18 WILD Simone Fischer

19 19 MEILLARD Melanie Rossignol

20 20 FRASSE SOMBET Coralie Head

21 21 CURTONI Irene Rossignol

22 22 ROBNIK Tina Voelkl

23 23 SCHILD Bernadette Head

24 24 BAUD MUGNIER Adeline Rossignol

25 25 TRUPPE Katharina Fischer

26 26 HAASER Ricarda Fischer

27 27 LYSDAHL Kristin Rossignol

28 28 KAPPAURER Elisabeth Fischer

29 29 BARIOZ Taina Head

30 30 ALPHAND Estelle Rossignol