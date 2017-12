Sci Alpino - Alta Badia, slalom gigante parallelo: si impone Olsson

Matts Olsson si aggiudica il gigante parallelo in Alta Badia. Lo svedese precede il norvegese Kristoffersen e l'austriaco Hirscher, con il secondo norvegese, Kilde, ai piedi del podio. Anche in una prova atipica, l'Italia conferma le sue difficoltà nella disciplina, sono infatti solo due gli azzurri che superano il primo sbarramento, nessuno raggiunge i quarti. Il migliore risulta così essere Roberto Nani, decimo. 26 punti in saccoccia per lui.

Come detto, cammino ridotto per gli alfieri di casa Italia. Moelgg si arrende in apertura a Jansrud, Eisath cede a Read. Superano lo scoglio d'apertura i soli Nani e De Aliprandini. Il primo piega Feller, De Aliprandini si aggiudica il derby tricolore con Tonetti. Gioia effimera, perché poco dopo Murisier stoppa la corsa di Nani, mentre De Aliprandini sbatte contro il croato Zubcic.

Tra i big, delude Pinturault. Poco incline al format di gara, l'elegante francese non riesce ad esprimere il massimo sul breve tracciato della Badia. Sorvola Aerni ma alza bandiera bianca con Kilde. Il norvegese sfrutta potenza ed attitudine e firma il colpaccio. Hirscher, guida della parte alta del tabellone, entra nella competizione con Favrot, liquida poi Jansrud e il temibile Myhrer, prima di cedere per una manciata di centesimi a Olsson.

Il principale rivale dello svedese è così Kristoffersen. Il norvegese debutta con il teutonico Schmid, controlla M.Mayer e sfida poi due connazionali - Nestvold e Kilde. Disco verde verso la finale. Duello serrato ma Olsson ha l'ultima parola. Hirscher si aggiudica invece il confronto con Kilde per l'ultimo gradino del podio.

