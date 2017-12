Sci Alpino - Madonna di Campiglio, slalom speciale maschile: gli azzurri

Ultimo appuntamento pre-natalizio per il circo bianco. Dopo lo slalom parallelo di Courchevel, al femminile, trasferimento a Campiglio, è in programma uno speciale. Terza prova di stagione a livello maschile, due vincitori diversi fin qui. A Levi, sigillo di Neureuther su Kristoffersen, in Val d'Isere, affondo di Hirscher, con Kristoffersen ancora alla piazza d'onore. L'Italia insegue nella specialità il primo podio. Nella gara d'apertura, nono Manfred Moelgg, qualche rimpianto in più per l'epilogo sulla neve francese. Stefano Gross a sigillare la prima discesa, poi un passo indietro e sesta posizione in chiusura.

Sono nove gli italiani in gara sul canale Miramonti. Moelgg e Gross vanno a caccia di un risultato di prestigio, Razzoli e Thaler puntano a un piazzamento. Al cancelletto anche Deville, Sala, Liberatore, Tonetti e Bacher.

Gli azzurri

Stefano Gross

Manfred Moelgg

Patrick Thaler

Giuliano Razzoli

Tommaso Sala

Federico Liberatore

Riccardo Tonetti

Cristian Deville

Fabian Bacher.