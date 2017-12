Google Plus

Sci Alpino - Madonna di Campiglio, slalom speciale maschile: i pettorali

A Madonna di Campiglio, va in scena il terzo slalom speciale di stagione. Tradizionale appuntamento in notturna, prima manche alle 17.45, epilogo tre ore dopo. L'Italia, nel teatro di casa, va a caccia del primo podio, dopo i risultati alterni maturati a Levi e in Val d'Isere. Due azzurri nel primo mini-gruppo, Moelgg e Gross flirtano con i mostri sacri della specialità. Manfred indossa il pettorale n.2, Stefano il 4. Tra i due, Marcel Hirscher, il cannibale. L'austriaco, di recente dominante tra i pali stretti, è il logico favorito, sulla sua strada, soprattutto, Henrik Kristoffersen - due volte secondo fin qui, n.7. A completare il primo quadro, Myhrer, Matt e Dopfer.

Alexis Pinturault trova la sua massima espressione in gigante, difficile qui possa inserirsi in un contesto da vittoria. Hanno buone opportunità Khoroshilov e Ryding. Harding, Schwarz e Yule inseguono un piazzamento. Nei 15, troviamo anche Lizeroux e Aerni.

Tra i primi 30, un altro portacolori di casa Italia. Il veterano Thaler si aggrappa a talento ed esperienza per togliersi l'ennesima soddisfazione di carriera. Per ammirare Sala, Deville, Razzoli, Bacher, Liberatore e Tonetti, occorre invece attendere ancora un po'. (Qui la start list completa)

Gli atleti al cancelletto sono 82, diretta come di consueto su RaiSport ed Eurosport, al termine cronaca su VAVEL.

I pettorali

1 1 MYHRER Andre Head

2 2 MOELGG Manfred Fischer

3 3 HIRSCHER Marcel Atomic

4 4 GROSS Stefano Voelkl

5 5 MATT Michael Rossignol

6 6 DOPFER Fritz Nordica

7 7 KRISTOFFERSEN Henrik Rossignol

8 8 KHOROSHILOV Alexander Fischer

9 9 HARGIN Mattias Atomic

10 10 RYDING Dave Fischer

11 11 SCHWARZ Marco Atomic

12 12 YULE Daniel Fischer

13 13 LIZEROUX Julien Salomon

14 14 PINTURAULT Alexis Head

15 15 AERNI Luca Salomon

16 16 FELLER Manuel Atomic

17 17 NORDBOTTEN Jonathan Head

18 18 FOSS-SOLEVAAG Sebastian Voelkl

19 19 GRANGE Jean-Baptiste Rossignol

20 20 NESTVOLD-HAUGEN Leif Kristian Rossignol

21 21 YUASA Naoki Hart

22 22 HIRSCHBUEHL Christian Rossignol

23 23 MUFFAT-JEANDET Victor Salomon

24 24 THALER Patrick Atomic

25 25 DIGRUBER Marc Atomic

26 26 ZENHAEUSERN Ramon Rossignol

27 27 STRASSER Linus Rossignol

28 28 CHODOUNSKY David Nordica

29 29 READ Erik Fischer

30 30 MEILLARD Loic Rossignol