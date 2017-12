Sci Alpino, Slalom Madonna di Campiglio, 1a manche: Hirscher fa la voce grossa

Cambiano i luoghi, gli orari, ma non il dominatore dello slalom speciale. Marcel Hirscher si conferma ancora una volta e stampa il tempo più veloce nella prima manche della prova tra i pali stretti di Madonna di Campiglio, sulla storica 3tre che oggi festeggia il trentennale dalla vittoria di Alberto Tomba. Alle spalle del campione del mondo c'è un sorprendente Alexander Khoroshilov seguito da uno strepitoso Luca Aerni ed un ottimo Manfred Moelgg che chiude in quarta posizione. Quinto il primo grande rivale dell'austriaco, Henrik Kristoffersen, mentre Pinturault dimostra ancora una volta di non essere all'altezza.

Sul tracciato disegnato per gli svedesi con molto spazio tra le porte, poco angolo e parecchie figure doppie e triple è fondamentale mantenere un'alta velocità, lasciando andare gli sci sul muro finale e fin giù al traguardo. Il migliore a farlo, come detto, è stato ancora una volta Marcel Hirscher, che ha controllato nella parte iniziale della pista per poi accelerare sul muro. Il primo a scendere, però, è Andre Myhrer, che chiuderà in diciottesima posizione, seguito da Manfred Moelgg. L'italiano si fa valere e sfrutta ottimamente il pettorale basso prendendosi il primo posto provvisorio e poi pagando ad Hirscher solo quarantaquattro centesimi, frutto di una manche solida e veloce. Male, invece, Stefano Gross che con il pettorale numero quattro commette un errore sedendosi poco prima della doppia in entrata di muro, perdendo così decimi preziosi che lo relegano in dodicesima posizione. E' più in palla Henrik Kristoffersen, colui che dovrebbe essere l'avversario numero uno di Hirscher, ma paga lo stesso mezzo secondo all'austriaco. Sorprende, invece, Khoroshilov che scia bene, a ritmo, e molto reattivo nei cambi di direzione conquistando il secondo posto al termine della manche.

Continuano a sciare in maniera fantastica gli svizzeri. Luca Aerni, sceso con il pettorale numero 15 si mette sul gradino più basso del podio virtuale, mentre Daniel Yule conquista un ottimo sesto posto. Delude, ancora una volta, Alexis Pinturault. Il francese non sembra essere della partita nemmeno quest'anno, tanto che in questa prima manche sulla 3tre paga oltre un secondo al rivale austriaco piazzandosi in diciannovesima posizione. L'appuntamento per scoprire il vincitore è quindi con la seconda manche, partenza alle ore 20.45.



La top ten:

1 HIRSCHER Marcel AUT 48.46

2 KHOROSHILOV Alexander RUS 48.69 +0.23

3 AERNI Luca SUI 48.83 +0.37

4 MOELGG Manfred ITA 48.90 +0.44

5 KRISTOFFERSEN Henrik NOR 48.95 +0.49

6 YULE Daniel SUI 48.99 +0.53

7 HIRSCHBUEHL Christian AUT 49.04 +0.58

8 FOSS-SOLEVAAG Sebastian NOR 49.05 +0.59

9 FELLER Manuel AUT 49.20 +0.74

10 RYDING Dave GBR 49.21 +0.75