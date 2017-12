Sci Alpino - Discesa Libera, Bormio: Paris doma la Stelvio | Twitter Italia Team

Finisce sulla mitica Stelvio il digiuno italiano lungo tredici gare, una serie negativa senza podi che non capitava da oltre trent'anni. Sulla pista di Bormio che rappresenta una delle discese più complicate della Coppa del Mondo, Dominik Paris torna alla vittoria, diventando l'unico azzurro capace di bissare il successo sulla Stelvio, ci aveva infatti già vinto nel 2012. L'italiano precede sul podio il dominatore della stagione ed il possessore del pettorale rosso del leader della classifica di specialità Aksel Lund Svindal e il connazionale norvegese Kjetil Jansrud.

Dopo la neve caduta ieri ed anche nella notte prima della gara, gli addetti ai lavori hanno lavorato sodo per preparare al meglio la pista, al ritorno in Coppa del Mondo dopo tre anni di assenza. Dopo quarantacinque minuti di ritardo apre le danze Max Franz che termina la sua discesa in 1:57.830, un buon tempo ma subito migliorato da Mayer e successivamente da Jansrud e Svindal, che confermano il grande anno che stanno vivendo i due norvegesi. Si conferma anche Beat Feuz, sempre in zona podio ed oggi quarto a pochissimi centesimi dal tempo fatto segnare da Kjetil Jansrud. Saranno probabilmente loro tre a giocarsi la coppa di specialità, con Paris quarto incomodo e pronto a rientrare nella lotta.

Deludono, purtroppo, gli altri due italiani accreditati per il podio: Peter Fill e Christof Innerhofer. Il primo continua a non trovare fiducia sugli sci e scende sulla Stelvio un po' intimorito e contratto accumulando ritardo dall'inizio alla fine; il secondo perde molto nella parte centrale della pista, forse a causa della neve un po' rovinata, recuperando poi qualche centesimo nel finale di pista. I due chiudono comunque appaiati appena al di fuori della top ten.

Top ten:

1 11 PARIS Dominik ITA 1:56.95

2 7 SVINDAL Aksel Lund NOR 1:56.99 +0.04

3 5 JANSRUD Kjetil NOR 1:57.12 +0.17

4 9 FEUZ Beat SUI 1:57.26 +0.31

5 19 REICHELT Hannes AUT 1:57.34 +0.39

6 3 MAYER Matthias AUT 1:57.56 +0.61

7 15 THEAUX Adrien FRA 1:57.80 +0.85

8 1 FRANZ Max AUT 1:57.83 +0.88

9 8 KUENG Patrick SUI 1:57.98 +1.03

10 17 KILDE Aleksander Aamodt NOR 1:58.07 +1.12