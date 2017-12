Combinata alpina: strepitoso Fill, secondo a Bormio. Rammarico per Paris, fuori - Peter Fill Facebook

Grande Italia a Bormio. Sulla Stelvio, dopo il successo ottenuto ieri in discesa da Dominik Paris, arriva un altro podio azzurro, l’ennesimo in coppa del mondo. A conquistarlo è Peter Fill, apparso non al meglio ieri, chiudendo al secondo posto la combinata alpina preceduto dal grande favorito, il francese Alexis Pinturault.

Terzo dopo la discesa della tarda mattinata, il velocista azzurro ha trovato nello slalom la giusta determinazione e il coraggio di attaccare riuscendo a limitare il distacco dal francese a soli 42 centesimi. A chiudere il podio, il norvegese Jansrud capace di un’ottima prova tra i pali stretti e lontano 45 centesimi da Pinturault. Proprio il francese riesce nell’impresa, non impossibile, di rimontare dalla diciannovesima posizione ottenuta nella manche di discesa per conquistare una vittoria magistrale che lo conferma tra i migliori nella specialità tecnica.

Gioia ma anche un grande rammarico per i colori azzurri. Dominik Paris infatti, vincitore della discesa di ieri e in testa dopo la prima manche odierna, inforca ad otto porte dal traguardo quando, ancora in vantaggio su Pinturault, sembrava davvero poter coronare il sogno di una doppietta sulla pista valtellinese.

Chiudono la top ten, lo svizzero Mauro Caviezel, quarto a 68 centesimi, il tedesco Thomas Dressen staccato 83 centesimi, l’argento di ieri, Matthias Mayer, sesto a 97 centesimi dalla vetta. Poi ancora Martin Carter (+1.02), Broderick Thompson (+1.22), Gian Luca Barandun (+1.41) e Romed Baumann (+1.51).

Per quanto riguarda gli altri azzurri, undicesima posizione per Innerhofer, tredicesima invece per Riccardo Tonetti bravissimo a risalire dalla trentunesima piazza ottenuta nella prima manche. Buona prova anche per Luca De Aliprandini, a punti.