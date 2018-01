Sci Alpino - Zagabria, slalom speciale femminile: i pettorali

Il circuito di coppa fa tappa a Zagabria. Una due giorni dedicata ai pali stretti, apertura con il comparto femminile, epilogo domani al maschile. Slalom speciale, quindi Mikaela Shiffrin. Regina di coppa, regina nel City Event di Oslo, favorita d'obbligo per la prova odierna. Tre successi in stagione nel format, dopo lo "scivolone" di Levi. Secondo posto alle spalle della Vlhova - ora in lieve calo - poi un monologo. Affermazioni a Killington, Courchevel e Lienz. Battute, nell'ordine, la citata Vlhova, una ritrovata Mielzynski e Wendy Holdener.

L'Italia punta soprattutto su Chiara Costazza e Irene Curtoni. Qualche piazzamento - un ottavo posto per Chiara, un decimo per Irene - al momento. Un pizzico di rammarico, porzioni di qualità intervallate da errori pesanti. L'obiettivo è avvicinare la top five, ritrovare fiducia sul rettilineo che conduce alla rassegna olimpica. La Curtoni ha il pettorale n.10, la Costazza parte con il 12. Nelle 30 troviamo anche Manuela Moelgg, fin qui più performante in gigante.

Per quel che riguarda le big, ad aprire la competizione è la Holdener, la Shiffrin ha il n.4, a seguire B.Schild - terza a Killington - Frida Hansdotter - sul podio a Lienz - e la Vlhova. La prima manche è in programma alle 13, la seconda alle 16.30.

Le prime trenta

1 1 HOLDENER Wendy Head

2 2 HAVER-LOESETH Nina Rossignol

3 3 MEILLARD Melanie Rossignol

4 4 SHIFFRIN Mikaela Atomic

5 5 SCHILD Bernadette Head

6 6 HANSDOTTER Frida Rossignol

7 7 VLHOVA Petra Rossignol

8 8 BUCIK Ana Stoeckli

9 9 GEIGER Christina Rossignol

10 10 CURTONI Irene Rossignol

11 11 SKJOELD Maren Voelkl

12 12 COSTAZZA Chiara Dynastar

13 13 DUERR Lena Voelkl

14 14 GISIN Michelle Rossignol

15 15 FEIERABEND Denise Head

16 16 TRUPPE Katharina Fischer

17 17 STIEGLER Resi Rossignol

18 18 WALLNER Marina Fischer

19 19 GALLHUBER Katharina Atomic

20 20 SWENN LARSSON Anna Head

21 21 THALMANN Carmen Head

22 22 MIELZYNSKI Erin Rossignol

23 23 BRUNNER Stephanie Head

24 24 BAUD MUGNIER Adeline Rossignol

25 25 ALPHAND Estelle Rossignol

26 26 MOELGG Manuela Dynastar

27 27 FERK Marusa Stoeckli

28 28 WIESLER Maren Voelkl

29 29 NOENS Nastasia Salomon

30 30 GRUENWALD Julia Atomic