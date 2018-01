Google Plus

Zagabria, Mikaela Shiffrin semina la concorrenza nella prima manche

Implacabile. Mikaela Shiffrin detta legge nella prima manche dello slalom speciale di Zagabria e rifila distacchi siderali alla concorrenza.

Basta dire che la più immediata inseguitrice, la solita Holdener, prende 1"41, mentre Vhlova, terza chiude a 20 centesimi dalla svizzera. Bernadette Schild, quarta, è l'ultima a chiudere con distacco inferiore ai 2 secondi.

Fra le azzurre, grosse difficoltà tanto per Chiara Costazza quanto per Irene Curtoni, che rimediano oltre 3 secondi. La fassana è decima e al momento la migliore delle azzurre, mentre Manuela Moelgg prende 4" ed è appesa a un filo per la qualificazione alla seconda manche.