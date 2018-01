Sci Alpino - Zagabria, slalom speciale maschile: i pettorali

A Zagabria, l'ennesimo sigillo di Mikaela Shiffrin. Superiorità imbarazzante, coppa in cassaforte. Vittoria n.38, pagina di storia. Nella giornata odierna, altro speciale, tocca al comparto maschile. Dall'America all'Austria, dalla regina al re. Spazio a Marcel Hirscher, battuto nel City Event di Oslo e pronto a ribadire la sua superiorità tra i pali stretti. Due successi in stagione in slalom, in Val d'Isere e poi a Campiglio. Manca Neureuther, fermo per infortunio e primo a Levi nel mese di novembre. Hirscher prende il via con il 5, subito dopo il suo principale avversario, il norvegese Kristoffersen, fin qui sempre sul podio.

L'Italia insegue il primo risultato di prestigio, dopo alcuni piazzamenti. Dolce ricordo lo scorso anno, Manfred Moelgg, con il 3, va a caccia di antiche sensazioni. Neve perfetta per Stefano Gross, il primo ad aprire il cancelletto. Nei trenta, anche il veterano Thaler.

Non mancano le variabili, nel primo mini-gruppo di merito troviamo Michael Matt, Andre Myhrer e il teutonico Dopfer. Da seguire anche il russo Khoroshilov, cenni positivi di recente, e Ryding, capace di porzioni d'élite. Pinturault appare più incisivo in gigante, Aerni vanta un secondo posto a Campiglio. La prima manche è in programma alle 12.45, la seconda alle 16.30. 80 gli atleti iscritti.

I pettorali

1 1 GROSS Stefano Voelkl

2 2 MATT Michael Rossignol

3 3 MOELGG Manfred Fischer

4 4 KRISTOFFERSEN Henrik Rossignol

5 5 HIRSCHER Marcel Atomic

6 6 MYHRER Andre Head

7 7 DOPFER Fritz Nordica

8 8 KHOROSHILOV Alexander Fischer

9 9 FELLER Manuel Atomic

10 10 RYDING Dave Fischer

11 11 PINTURAULT Alexis Head

12 12 HARGIN Mattias Atomic

13 13 YULE Daniel Fischer

14 14 AERNI Luca Salomon

15 15 LIZEROUX Julien Salomon

16 16 FOSS-SOLEVAAG Sebastian Voelkl

17 17 SCHWARZ Marco Atomic

18 18 GRANGE Jean-Baptiste Rossignol

19 19 NORDBOTTEN Jonathan Head

20 20 NESTVOLD-HAUGEN Leif Kristian Rossignol

21 21 HIRSCHBUEHL Christian Rossignol

22 22 YUASA Naoki Hart

23 23 MUFFAT-JEANDET Victor Salomon

24 24 ZENHAEUSERN Ramon Rossignol

25 25 STRASSER Linus Rossignol

26 26 DIGRUBER Marc Atomic

27 27 THALER Patrick Atomic

28 28 CHODOUNSKY David Nordica

29 29 READ Erik Fischer

30 30 MEILLARD Loic Rossignol