Sci Alpino, Slalom Zagabria: Hirscher non perde più, battuti Matt e Kristoffersen

Hirscher come Tomba. Il cannibale austriaco raggiunge l'italiano come numero di vittorie in carriera, cinquanta, trovando il terzo successo stagionale in slalom, en-plein finora. L'austriaco ha vinto sulla pista preferita, quella di Zagabria, battendo il connazionale Michael Matt e il rivale Henrik Kristoffersen, che si è lasciato andare ad una reazione abbastanza scomposta, ma comprensibile, quando è stato superato da Hirscher.

In Croazia domina l'Austria. I biancorossi occupano tre posti nelle prime quattro posizioni. Infatti, oltre al vittorioso Hirscher, sale sul podio anche il sorprendente Michael Matt, autore nel primo pomeriggio di una manche strepitosa ripetuta anche poco fa, ma che stavolta non è bastata per cogliere il primo posto. Medaglia di legno per Manuel Feller, bravissimo ad interpretare una neve rovinata, ma non abbastanza per salire sul podio. Decisamente più deluso l'unico non austriaco presente nella top 4, ovvero Henrik Kristoffersen. Il norvegese perde ancora una volta da Hirscher nonostante segni il miglior tempo di manche, lasciandosi andare ad una reazione scomposta fatta di sana rabbia agonistica e voglia di vincere.

Si conferma tra i primissimi anche Luca Aerni che centra la top five grazie all'uscita di scena di Stefano Gross, autore di un'inforcata nella prima parte del tracciato. Fa passi in avanti Alexis Pinturault, ancora lontano dal poter competere con Hirscher e Kristoffersen, centrando il sesto posto, ma la palma di migliore va sicuramente a Dave Ryding che disputa una stupenda seconda manche recuperando undici posizioni. Recupera qualche posto anche Manfred Moelgg che dopo la vittoria ottenuta lo scorso anno centra la top ten alle spalle di Myhrer e Foss-Solevag.

La top ten:

1 5 HIRSCHER Marcel AUT 1:50.60

2 2 MATT Michael AUT +0.05

3 4 KRISTOFFERSEN Henrik NOR +0.11

4 9 FELLER Manuel AUT +0.79

5 14 AERNI Luca SUI +1.64

6 11 PINTURAULT Alexis FRA +1.89

7 10 RYDING Dave GBR +2.18

8 16 FOSS-SOLEV. Sebastian +2.19

9 6 MYHRER Andre SWE +2.36

10 3 MOELGG Manfred ITA +2.37