Sci Alpino, Gigante Adelboden: Hirscher fa 51 e beffa ancora Kristoffersen | Facebook Marcel Hirscher

Continua a fare la storia Marcel Hirscher. Dopo aver raggiunto Alberto Tomba con cinquanta vittorie in carriera, oggi lo stacca grazie al gigante di Adelboden. L'austriaco trova il cinquantunesimo successo beffando ancora una volta il rivale Kristoffersen e un Pinturault sempre più in recupero, soprattutto in ottica Olimpiade. Si rivede anche l'azzurro nelle prime dieci posizioni grazie ad un fantastico Luca De Aliprandini, primo dei normali, e seguito da Manfred Moelgg e Riccardo Tonetti, rispettivamente settimo ed ottavo.

Sempre loro. A giocarsi la vittoria nelle specialità tecniche sono ormai in due: Hirscher e Kristoffersen. Il norvegese oggi ha raccolto il sesto secondo posto stagionale, tutti alle spalle dell'austriaco che invece continua a dominare e ad allungare il proprio vantaggio in Coppa del Mondo, dove ora conduce con centoquattordici punti sul norge. Il francese, al contrario, sta iniziando a salire di giri ora e questo fa pensare che il suo vero obiettivo di quest'anno siano le Olimpiadi, piuttosto che lo strappare il coppone a Marcel Hirscher. Come detto, ai piedi del podio torna un azzurro, Luca De Aliprandini. Il ventisettenne italiano non è riuscito a migliorare il piazzamento ottenuto nella prima manche, ma al cospetto di tre mostri sacri dello slalom gigante non era certo semplice. Alle spalle dell'azzurro Manuel Feller, autore di una grande seconda manche che gli ha fatto recuperare ben cinque posizioni, e Zan Kranjec. Lo sloveno conferma quanto di buono fatto intravedere in questo inizio di stagione, dando seguito al podio ottenuto in Alta Badia ed al settimo posto della Val d'Isere.

Detto di Moelgg e Tonetti, completano la top ten Faivre, ottavo a pari merito con il terzo azzurro di giornata, e Nestvold-Haugen, naufragato dopo l'ottima prima manche che lo aveva proiettato sul gradino più basso del podio.

La top ten:

1 HIRSCHER Marcel 2:28.63

2 KRISTOFFERSEN Henrik 2:28.80

3 PINTURAULT Alexis 2:28.84

4 DE ALIPRANDINI Luca 2:29.77

5 FELLER Manuel 2:29.83

5 KRANJEC Zan 2:29.83

7 MOELGG Manfred 2:29.98

8 TONETTI Riccardo 2:30.20

8 FAIVRE Mathieu 2:30.20

10 NESTVOLD-HAUGEN Leif Kristian 2:30.22