Sci Alpino - Slalom, Kranjska Gora: Shiffrin scava il solco

Sua Maestà Mikaela Shiffrin scava il solco tra sé e le avversarie nella prima manche dello slalom speciale di Kranjska Gora. La statunitense doma la pista maschile della località slovacca con estrema maestria, rifilando distacchi abissali alle avversarie e riducendo la lotta solo al secondo posto, salvo errori clamorosi nel corso della seconda manche.

Si avvicina dunque il poker in slalom speciale per la ventiduenne, è sempre bene ricordare l'età di questa dominatrice dello sci alpino femminile, che potrebbe ottenere il bottino pieno a Kranjska Gora dopo la vittoria in gigante ottenuta ieri. Sulla lunga pista maschile che ha evidenziato la stanchezza di ogni atleta arrivata al traguardo, Shiffrin vola e stacca la sua prima inseguitrice di un secondo e mezzo. Alle spalle della nativa di Vail c'è Frida Hansdotter, seguita da Wendy Holdener che la tallona ad appena tredici secondi. Delude, invece, Petra Vhlova, l'unica in grado di battere la statunitense in questa stagione nello slalom, che paga oltre due secondi, attestandosi comunque in quarta posizione. La ventiduenne slovacca appare opaca fisicamente, ma stando al suo allenatore il problema è mentale e certamente i distacchi inflitti dalla Shiffrin non aiutano la sua ripresa.

Brava Christina Geiger che con un pettorale oltre i dieci si inserisce in sesta posizione dietro alla Meillard. Sorprende in positivo la giovane austriaca Liensberger, classe '97, che con il ventitre guadagna la settima posizione precedendo Bernadette Schild e Nina Loeseth. Per quanto riguarda le azzurre, Chiara Costazza e Irene Curtoni si fermano ai limiti della top ten, rispettivamente dodicesima e tredicesima, pagando dazio sul primo muro della discesa. Fa peggio, Manuela Moelgg che si piazza in diciottesima posizione.

Top ten:

1 2 SHIFFRIN Mikaela 51.44

2 3 HANSDOTTER Frida +1.47

3 4 HOLDENER Wendy +1.60

4 5 VLHOVA Petra +2.30

5 7 MEILLARD Melanie +2.31

6 13 GEIGER Christina +2.79

7 23 LIENSBERGER Katharina +2.90

8 6 SCHILD Bernadette +2.94

8 1 HAVER-LOESETH Nina +2.94

10 9 GISIN Michelle +3.17