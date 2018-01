Sci Alpino - Slalom Adelboden: Hirscher non si ferma più, battuti Matt e Kristoffersen

Twitter Edwin Peek

Se al femminile Mikaela Shiffrin domina in lungo e in largo, al maschile fa lo stesso Marcel Hirscher che oggi ad Adelboden centra la cinquantaduesima vittoria in carriera e la sesta in fila in una specialità tecnica. L'austriaco prosegue nel filotto iniziato nello slalom di Val d'Isere e aggiunge lo slalom svizzero al palmares di stagione. Alle spalle del Cannibale, soprannome mai più adatto di quest'anno, si ripropone il podio di Zagabria con Michael Matt che precede un sempre più frustrato Henrik Kristoffersen.

Il norvegese ha disputato un'ottima manche restando davanti ad Alexis Pinturault, finalmente costante nell'arco di una giornata intera, e superando Andre Myhrer, che dopo aver sfruttato il pettorale numero due nel corso della prima manche, cede il podio a Kristoffersen. Comprensibile la stizza del norge che però paga una prima manche non perfetta che non gli ha permesso di avere un distacco più ridotto da Hirscher, apparso comunque in controllo del vantaggio accumulato. Si conferma, invece, Michael Matt, smentendo chi gli attribuiva come risultato della vita quello dello slalom croato.

Bene anche l'azzurro Stefano Gross che guadagna due posizioni conquistando il sesto posto finale. L'atleta italiano disputa una buona manche sul muro, ma pecca poi di scorrevolezza nel piano finale, pagando dazio a chi gli sta davanti. L'altro lato della medaglia azzurra è Manfred Moelgg, a podio lo scorso anno, che come stamattina commette un errore in ingresso muro che gli pregiudica il resto della discesa, facendogli accumulare un ritardo enorme che gli vale la venticinquesima posizione, dietro anche a Patrick Thaler, che ha chiuso ventunesimo.

La top ten:

1 5 HIRSCHER Marcel AUT 1:50.94

2 1 MATT Michael AUT +0.13

3 7 KRISTOFFERSEN Henrik +0.16

4 2 MYHRER Andre +0.78

5 11 PINTURAULT Alexis +0.83

6 4 GROSS Stefano +1.43

7 16 FOSS-SOLEV. Sebastian +1.55

8 24 MEILLARD Loic +1.56

9 20 HIRSCHBUEHL Christian +1.64

10 27 STRASSER Linus +1.72