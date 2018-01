Sci Alpino - Il tempio di Wengen chiama i velocisti

Sci Alpino - Il tempi di Wengen chiama i velocisti

Con la prova di martedì, inizia la settimana sulle nevi di Wengen. Tappa canonica per il circuito maschile, storia e tradizione si fondono per uno spettacolo sottolineato con matita rossa sul calendario. L'Italia si affaccia con ottimismo alle tre gare in programma, forte delle recenti risposte. Si parte venerdì, in agenda la combinata alpina. A Bormio, secondo posto per Fill, beffato dal solo Pinturault. Un pizzico di rammarico per Paris, al comando prima di una sbavatura - decisiva - nella manche di slalom. Proprio Paris punta con decisione alla discesa, specie dopo il ritorno in quota a Bormio. Sigillo tricolore, Dominik a precedere un'istituzione come Svindal.

Il norvegese è il principale candidato al successo per la libera, vanta nella corrente annata due affermazioni - a Beaver e in Gardena - e riesce ovunque ad estrarre il massimo. Feuz - padrone di casa e davanti a tutti a Lake Louise - punta a rimescolare le carte, come Jansrud e la pattuglia austriaca.

Epilogo domenica con lo speciale. Qui poche discussioni, vince sempre Hirscher. Quattro firme consecutive, quattro pennellate per spazzare vie le mire dei principali antagonisti - in primis Kristoffersen. Eloquente tramonto a Zagabria - Matt con 6 decimi di margine dopo il primo intermedio nella seconda - e Adelboden. L'austriaco si impone anche quando sbaglia, anche quando appare spalle al muro, battuto o quasi. In saccoccia la coppetta - pesante in questo senso l'infortunio grave occorso a Neureuther, splendido nelle prime uscite - vicina anche la sfera assoluta, il fenomeno Hirscher è l'obiettivo di molti. Al momento la distanza è siderale, soprattutto tra i pali stretti.

Il programma

Martedì prova cronometrata

Mercoledì prova cronometrata

Giovedì prova cronometrata

Venerdì Combinata Alpina 10.30/14

Sabato Discesa 12.30

Domenica Slalom 10.15/13.15