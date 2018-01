Sci Alpino - Flachau, slalom femminile: i pettorali

Terzo slalom nel giro di una settimana per il circuito femminile. Dopo Zagabria e Kranjska Gora, tappa in Austria, appuntamento tradizionale a Flachau. Classifica di specialità definita, domina Mikaela Shiffrin, senza rivali anche nella generale. Il gap tra la ragazza di Vail e il resto della truppa è abissale, distacchi esorbitanti costruiti con irrisoria facilità. Non concede nulla la Shiffrin, è una "macchina" rifinita per vincere e per stabilire nuovi primati. Tra i pali stretti, trova piena realizzazione, lo slalom, anche in un'annata di dominio a 360°, resta il fiore all'occhiello. Parte con il 4 Mikaela.

Curiosità, ovviamente, per la replica di rivali di talento piegate dal monologo americano. Un senso di frustrazione evidente, la conoscenza di una realtà severa ma inequivocabile. Nel primo mini-gruppo di merito sono raccolte le anti-Shiffrin. B.Schild scatta con pista perfetta - pettorale n.1 - la Vhlova, l'unica ad imporsi oltre alla Shiffrin, ha il 3 ma appare in leggero calo. Con il 5 la svedese Hansdotter, insieme alla Holdener - 7 - la candidata più credibile per il podio.

Nelle trenta, troviamo tre azzurre. Manca il picco, siamo ancorati a un limbo di mediocrità. Con il 9, Chiara Costazza, poco dopo Elena Curtoni - n.15. Manuela Moelgg, eccellente fin qui in gigante ma in difetto in slalom, esce dal cancelletto con il 29. Le atlete iscritte sono 68, la prima manche è in programma alle 18, la seconda alle 20.45.

L'ordine di partenza delle prime 30

1 1 SCHILD Bernadette Head

2 2 MEILLARD Melanie Rossignol

3 3 VLHOVA Petra Rossignol

4 4 SHIFFRIN Mikaela Atomic

5 5 HANSDOTTER Frida Rossignol

6 6 HAVER-LOESETH Nina Rossignol

7 7 HOLDENER Wendy Head

8 8 DUERR Lena Voelkl

9 9 COSTAZZA Chiara Dynastar

10 10 GEIGER Christina Rossignol

11 11 SWENN LARSSON Anna Head

12 12 GISIN Michelle Rossignol

13 13 GALLHUBER Katharina Atomic

14 14 FEIERABEND Denise Head

15 15 CURTONI Irene Rossignol

16 16 BUCIK Ana Stoeckli

17 17 SKJOELD Maren Voelkl

18 18 WALLNER Marina Fischer

19 19 TRUPPE Katharina Fischer

20 20 STIEGLER Resi Rossignol

21 21 MIELZYNSKI Erin Rossignol

22 22 ALPHAND Estelle Rossignol

23 23 KIRCHGASSER Michaela Atomic

24 24 THALMANN Carmen Head

25 25 FERK Marusa Stoeckli

26 26 LIENSBERGER Katharina Rossignol

27 27 BRUNNER Stephanie Head

28 28 BAUD MUGNIER Adeline Rossignol

29 29 MOELGG Manuela Dynastar

30 30 WIESLER Maren Voelkl