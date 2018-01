Sci Alpino, nuovo tentativo a Wengen

Forti raffiche di vento e neve fresca, un frullato fatale. A Wengen, salta il primo appuntamento di pista, cancellata la prova di discesa destinata ad inaugurare il lungo fine settimana. Le gare, nonostante alcuni inconvenienti provocati come detto dal maltempo, non sono in discussione. Quest'oggi, alle 13, nuova fermata per assaporare il tracciato svizzero, per prendere confidenza con una pista che trasuda storia.

Il sipario si alza venerdì con la combinata alpina - Fill secondo nel format, Paris a un passo dal possibile trionfo nell'appuntamento recente - a seguire la mitica libera e lo speciale domenicale. Occasioni per tutti, specie per gli azzurri, a caccia di conferme post Bormio. Svindal, due successi in discesa in stagione, è il primo ad aprire il cancelletto tra qualche ora. Con il 3 Feuz, padrone di casa, poi il primo italiano, Innerhofer, in leggera difficoltà.

Puntiamo soprattutto su Fill - 9 - e Paris - 11. Con il 18, un piacere apprezzare nuovamente il talento di Carlo Janka. L'Austria schiera il solito plotone carico di propositi, da Baumann a Reichelt, senza dimenticare Mayer e Kriechmayr. Jansrud e Kilde sono i "valletti" di Svindal, i favoriti sono insomma nomi noti e stra-noti. Più indicazioni dopo il primo confronto con il disegno elvetico, risposte interessanti per delineare una griglia quasi definitiva.

I primi trenta

1 1 SVINDAL Aksel Lund Head

2 2 DRESSEN Thomas Rossignol

3 3 FEUZ Beat Head

4 4 INNERHOFER Christof Rossignol

5 5 JANSRUD Kjetil Head

6 6 BAUMANN Romed Salomon

7 7 REICHELT Hannes Salomon

8 8 KUENG Patrick Salomon

9 9 FILL Peter Atomic

10 10 KRIECHMAYR Vincent Fischer

11 11 PARIS Dominik Nordica

12 12 OSBORNE-PARADIS Manuel Head

13 13 FRANZ Max Atomic

14 14 SANDER Andreas Atomic

15 15 MAYER Matthias Head

16 16 CAVIEZEL Mauro Atomic

17 17 THEAUX Adrien Head

18 18 JANKA Carlo Rossignol

19 19 KILDE Aleksander Aamodt Head

20 20 KLINE Bostjan Stoeckli

21 21 FAYED Guillermo Head

22 22 FERSTL Josef Head

23 23 CLAREY Johan Head

24 24 GOLDBERG Jared Head

25 25 ROULIN Gilles Head

26 26 WALDER Christian Head

27 27 NYMAN Steven Fischer

28 28 ROGER Brice Rossignol

29 29 MUZATON Maxence Rossignol

30 30 BENNETT Bryce Fischer