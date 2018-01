Sci Alpino - Wengen, buon approccio degli azzurri. Oggi seconda prova

Il maltempo concede una tregua, a Wengen è tempo di scendere in pista. Prima prova cronometrata, Hannes Reichelt si pone al comando e fissa il primo riferimento. Sulle code dell'austriaco, a 23 centesimi, Peter Fill, sul podio in combinata e pronto a prendersi uno spicchio di celebrità anche nella sua specialità. L'Italia è da subito in palla, Innerhofer è infatti ai piedi del podio parziale, staccato di 35 centesimi dal padrone di casa Beat Feuz. Nei dieci, anche il nostro Paris, nono. Dominik, re a Bormio, incassa un secondo e tre. Attenzione a Svindal, sornione. Sesto il norvegese, già due volte vittorioso nella corrente annata. Janka torna ad assaporare la competizione ed è 21esimo, nelle retrovie anche Kilde, Jansrud e Mayer, personaggi da considerare in vista della libera di sabato.

1 7 REICHELT Hannes 2:31.50

2 9 FILL Peter 2:31.73

3 3 FEUZ Beat 2:31.84

4 4 INNERHOFER Christof 2:32.19

5 10 KRIECHMAYR Vincent 2:32.32

6 1 SVINDAL Aksel Lund 2:32.99

7 13 FRANZ Max 2:33.01

8 17 THEAUX Adrien 2:33.09

9 11 PARIS Dominik 2:33.83

10 12 OSBORNE-PARADIS Manuel 2:33.89

Quest'oggi ultima tornata, il via alle 12.30. Domani, spazio alla combinata alpina. Il primo ad uscire dal cancelletto, tra qualche ora, è l'austriaco Franz. Paris indossa il 3, a seguire Janka e Fill. Con il 7 Jansrud, con il 9 Kilde, Svindal completa il pacchetto d'élite norvegese - n.11. Per ammirare Innerhofer occorre attendere un po', parte con il 20. Reichelt, il migliore ieri, ha il 15 e inaugura un terzetto austriaco rifinito da Baumann e Mayer.

1 1 FRANZ Max Atomic

2 2 KRIECHMAYR Vincent Fischer

3 3 PARIS Dominik Nordica

4 4 JANKA Carlo Rossignol

5 5 FILL Peter Atomic

6 6 DRESSEN Thomas Rossignol

7 7 JANSRUD Kjetil Head

8 8 KUENG Patrick Salomon

9 9 KILDE Aleksander Aamodt Head

10 10 KLINE Bostjan Stoeckli

11 11 SVINDAL Aksel Lund Head

12 12 OSBORNE-PARADIS Manuel Head

13 13 THEAUX Adrien Head

14 14 SANDER Andreas Atomic

15 15 REICHELT Hannes Salomon

16 16 BAUMANN Romed Salomon

17 17 MAYER Matthias Head

18 18 CAVIEZEL Mauro Atomic

19 19 FEUZ Beat Head

20 20 INNERHOFER Christof Rossignol

21 21 FERSTL Josef Head

22 22 ROGER Brice Rossignol

23 23 FAYED Guillermo Head

24 24 CLAREY Johan Head

25 25 NYMAN Steven Fischer

26 26 WALDER Christian Head

27 27 ROULIN Gilles Head

28 28 BENNETT Bryce Fischer

29 29 GOLDBERG Jared Head

30 30 MUZATON Maxence Rossignol