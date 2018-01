Sci Alpino, Bad Kleinkirchheim - Oggi prima prova di discesa

A Bad Kleinkirchheim, Austria, week-end dedicato alle prove veloci. Due le gare in programma, sabato terza discesa di stagione, domenica il SuperG. Il ritorno in quota di Sofia Goggia, due volte sul podio in Val d'Isere, seconda e terza, spinge il plotone italiano. In attesa di un ritorno "Gigante", Sofia punta a consolidare il suo status in queste discipline, ad insidiare la Weirather nella classifica di SuperG. Sono due le prove da affrontare, la prima quest'oggi alle 13. Goggia con il pettorale n.7 (Weirather con il 5), seconda azzurra. La prima è Federica Brignone, chiamata a prendere confidenza con il pendio in vista del SuperG. Nelle 30, anche Schnarf, N.Fanchini, Delago e Stuffer.

Ad aprire la prova, Cornelia Huetter, sorpresa della corrente annata e seconda nella graduatoria di discesa alle spalle di Mikaela Shiffrin, la cannibale dell'era moderna. Stati Uniti ai piedi, soprattutto, di Lindsey Vonn. Tracciato più accomodante e immediato riscatto della campionessa a stelle strisce su suolo francese. Fari su di lei, in discesa, dove deve ancora sbloccarsi, e in SuperG.

Anna Veith - rilanciata dalle ottime cose mostrate in Val d'Isere, prima nel secondo SuperG - scatta con l'11, l'alterna Gut con il 13. Difficile stilare una graduatoria definita, la velocità attende ancora una regina conclamata, non sono da escludere quindi ribaltoni al vertice. 59 le atlete iscritte.

1 1 HUETTER Cornelia Head

2 2 BRIGNONE Federica Rossignol

3 3 VENIER Stephanie Atomic

4 4 MOWINCKEL Ragnhild Head

5 5 WEIRATHER Tina Head

6 6 WILES Jacqueline Rossignol

7 7 GOGGIA Sofia Atomic

8 8 JOHNSON Breezy Atomic

9 9 ROSS Laurenne Voelkl

10 10 SCHMIDHOFER Nicole Fischer

11 11 VEITH Anna Head

12 12 MIKLOS Edit Head

13 13 GUT Lara Head

14 14 SIEBENHOFER Ramona Fischer

15 15 VONN Lindsey Head

16 16 GISIN Michelle Rossignol

17 17 SCHNARF Johanna Fischer

18 18 COOK Stacey Stoeckli

19 19 SCHEYER Christine Head

20 20 FANCHINI Nadia Dynastar

21 21 TIPPLER Tamara Voelkl

22 22 WEIDLE Kira Rossignol

23 23 SUTER Corinne Head

24 24 MCKENNIS Alice Head

25 25 HAEHLEN Joana Voelkl

26 26 DELAGO Nicol Atomic

27 27 FLURY Jasmine Stoeckli

28 28 STUFFER Verena Fischer

29 29 LEDECKA Ester Atomic

30 30 WENIG Michaela Voelkl

L'elenco completo