Sci Alpino, prima manche combinata Wengen: Kriechmayr al comando, tre azzurri tra i primi cinque

Segnale incoraggiante quello che arriva da Wengen, nella prima gara del weekend tra i più affascinanti e di prestigio del circo bianco. Nella prova di discesa libera valida per la combinata alpina maschile, l’Italia della velocità torna ad essere grande. Dominik Paris, Peter Fill e Christof Innerhofer infatti, chiudono rispettivamente al terzo, quarto e quinto posto provvisorio. Una prova convincente che certifica il momento positivo degli azzurri, in continuità con la grande prestazione di Bormio. Qui infatti Paris nonostante avesse inforcato a pochi pali dal traguardo in combinata, vinse la gara di discesa mentre Fill centrò il secondo posto proprio in combinata. Innerhofer, deluso dalla propria prova a Bormio, riesce a riscattarsi oggi su una pista dove vinse in discesa nel 2013.

Nonostante qualche imperfezione e sbavatura, i distacchi degli azzurri dal leader provvisorio della gara sono contenuti e esortano a dare il massimo nella prova decisiva di slalom. Vincent Kriechmayr, con una manche perfetta che lo candida tra i papabili vincitori della classica in programma domani, stacca Paris di 74 centesimi, Fill di 76 e Innerhofer di 84. L’austriaco ha dominato nella parte alta del tracciato, accorciato, mantenendo il vantaggio accumulato nel proseguo della prova. Una sciata fluida, veloce e efficiente.

Il compagno di squadra Reichelt, sceso con il pettorale 31, è stato l’unico a rimanere incollato agli sci di Kriechmayr nella parte alta della pista, limitando il proprio svantaggio a 55 centesimi e chiudendo al secondo posto.

Il forfait di Pinturault alla gara odierna, lascia campo libero a Fill e Jansrud, settimo a 1’’07 dalla vetta, di giocarsi la coppa di specialità. A precedere Jansrud il compagno di squadra Kilde, distanziato 1’’00 dal primo posto. Chiudono la top ten l’austriaco Matthias Mayer, ottavo a 1″12, lo svizzero Marc Gisin nono (+1″14) e lo statunitense Bryan Cochran-Siegle decimo a 1″38.

La gara di slalom potrebbe cambiare tutto, come spesso accade. Il favorito potrebbe essere lo svizzero Luca Aerni, fra i migliori slalomisti del circuito che ha chiuso 19mo distanziato di 2″15 da Kriechmayr nettamente inferiore allo svizzero in slalom.

Appuntamento alle 14 per la prova di slalom.