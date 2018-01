Sci Alpino, Wengen - Discesa libera, i pettorali di partenza

In archivio la combinata alpina, con il secondo podio nel format di Peter Fill, signore della specialità. In attesa dello slalom domenicale, a Wengen va in scena l'attesissima libera. In un tempio dello sci alpino, si affrontano gli uomini-jet, chiamati a domare un tracciato carico di storia e tradizione. Due le prove cronometrate a buon fine - una cancellata per maltempo, martedì. Nella prima, squillo dell'austriaco Reichelt, con gli azzurri nelle posizioni di vertice. A seguire, miglior riferimento del francese Theaux.

Come detto, Italia protagonista. Dopo il successo di Paris a Bormio, conferma ieri nel frangente veloce. Tre le figure di spicco all'interno del nostro gruppo. Paris è il primo a prendere il via - pettorale n.7 - ed anticipa lo sfortunato Innerhofer e Peter Fill. Una sequenza importante, ci giochiamo qui le speranze di podio e perché no vittoria.

Gli avversari sono i soliti, particolarmente agguerriti. Beat Feuz - un successo nella corrente annata - apre la competizione, sulla neve di casa può far valere la sua straordinaria potenza. Numero 3 per il norvegese Svindal - due sigilli in materia e una classe eterna - con il 4 il teutonico Dressen, con il 5 Jansrud.

Non si può sottovalutare, poi, il pacchetto austriaco. Matthias Mayer ha l'11, fari anche su Reichelt e Kriechmayr. 62 gli atleti alla partenza, il via alle 12.30. Diretta su RaiSport e Eurosport, al termine la cronaca della gara su VAVEL Italia.

I primi trenta

1 1 FEUZ Beat Head

2 2 OSBORNE-PARADIS Manuel Head

3 3 SVINDAL Aksel Lund Head

4 4 DRESSEN Thomas Rossignol

5 5 JANSRUD Kjetil Head

6 6 NYMAN Steven Fischer

7 7 PARIS Dominik Nordica

8 8 INNERHOFER Christof Rossignol

9 9 FILL Peter Atomic

10 10 KUENG Patrick Salomon

11 11 MAYER Matthias Head

12 12 KLINE Bostjan Stoeckli

13 13 THEAUX Adrien Head

14 14 CAVIEZEL Mauro Atomic

15 15 FRANZ Max Atomic

16 16 BAUMANN Romed Salomon

17 17 KILDE Aleksander Aamodt Head

18 18 SANDER Andreas Atomic

19 19 REICHELT Hannes Salomon

20 20 KRIECHMAYR Vincent Fischer

21 21 MUZATON Maxence Rossignol

22 22 WALDER Christian Head

23 23 BENNETT Bryce Fischer

24 24 FAYED Guillermo Head

25 25 RAFFORT Nicolas Rossignol

26 26 ROULIN Gilles Head

27 27 ROGER Brice Rossignol

28 28 FERSTL Josef Head

29 29 CLAREY Johan Head

30 30 GOLDBERG Jared Head