Sci Alpino - Bad Kleinkirchheim, Super G: i pettorali di partenza

Dopo una lunga parentesi dedicata alle prove tecniche, il circuito femminile torna ad assaporare la velocità. A Bad Kleinkirchheim, Super G e discesa. Una rivisitazione del programma, dovuta alle avverse condizioni meteo. Ieri, unico assaggio con la pista, peraltro limitato. Si torna quindi in Super G - il via alle 10.45 - dopo la doppia fermata in Val d'Isere, utile a ritrovare Lindsey Vonn - prima nel primo appuntamento, assente nel secondo per preservare il fisico - e Anna Veith. In entrambe le occasioni, una Goggia da podio, convincente. Le tre sono protagoniste annunciate anche per questa gara. L'azzurra indossa il primo pettorale, l'americana il secondo. Discorso diverso per la Veith, al cancelletto con il 17.

Con il 5, Tina Weirather, al momento al comando della classifica di specialità, con il 7 Lara Gut, fin qui in chiaroscuro. Obiettivo olimpico, preparazione mirata per la rassegna a cinque cerchi. 8 e 9 per altre due italiane, Johanna Schnarf e Federica Brignone, in grado di ritagliarsi uno spazio importante anche in questa disciplina. Nadia Fanchini ha il 18, corre anche per la sorella Elena, dopo la terribile notizia delle scorse ore, con la rinuncia a PyeongChang necessaria per risolvere un problema di salute non da poco.

Manca la Rebensburg. Un virus influenzale alla base della scelta di saltare la due giorni austriaca. Le atlete al via sono 53, per completare il discorso Italia segnaliamo le altre presenze: Delago 22, Hofer 24, Bassino 42, Stuffer 45, Sosio 47.

1 1 GOGGIA Sofia Atomic

2 2 VONN Lindsey Head

3 3 SCHMIDHOFER Nicole Fischer

4 4 ROSS Laurenne Voelkl

5 5 WEIRATHER Tina Head

6 6 SCHEYER Christine Head

7 7 GUT Lara Head

8 8 SCHNARF Johanna Fischer

9 9 BRIGNONE Federica Rossignol

10 10 HAEHLEN Joana Voelkl

11 11 VENIER Stephanie Atomic

12 12 FLURY Jasmine Stoeckli

13 13 HUETTER Cornelia Head

14 14 GAUTHIER Tiffany Rossignol

15 15 MOWINCKEL Ragnhild Head

16 16 GISIN Michelle Rossignol

17 17 VEITH Anna Head

18 18 FANCHINI Nadia Dynastar

19 19 WORLEY Tessa Rossignol

20 20 SUTER Corinne Head

21 21 MIRADOLI Romane Dynastar

22 22 DELAGO Nicol Atomic

23 23 TIPPLER Tamara Voelkl

24 24 HOFER Anna Atomic

25 25 WILES Jacqueline Rossignol

26 26 HAASER Ricarda Fischer

27 27 MCKENNIS Alice Head

28 28 NUFER Priska Dynastar

29 29 GAUCHE Laura Salomon

30 30 SIEBENHOFER Ramona Fischer