Sci Alpino - SuperG Bad Kleinkirchheim: Brignone perfetta, battuta la Gut

Federica Brignone - Foto Shiniko Tanaka (Pentaphoto)

Sulla pista austriaca di Bad Kleinkirchheim sventola alto il tricolore italiano: Federica Brignone coglie il secondo successo stagionale, il primo in Super Gigante. L'azzurra disputa una discesa perfetta, senza mai commettere un errore e guadagnando molto nella parte finale della pista dove Lara Gut ha commesso l'errore fatale. La svizzera eguaglia il suo miglior risultato dell'annata cogliendo il gradino di mezzo del podio, ma di certo non può ritenersi soddisfatta né della prova fornita, né della sua stagione, che l'ha vista competitiva solo in SuperG, zopiccando nelle altre discipline. Medaglia di bronzo per Cornelia Huetter, miglior risultato anche per lei in SuperG e ritorno sul podio finale dopo la vittoria ottenuta in discesa libera a Lake Louise.

Nella giornata delle migliori prestazioni stagionali, anche Tiffany Gauthier trova l'exploit. La ventiquattrenne francese coglie il quarto posto finale a quarantatre centesimi dalla Huetter grazie ad una manche disputata in maniera ottimale nella sua prima metà, perdendo poi terreno nel finale, dove il cambio di neve ha messo in difficoltà atlete più quotate di lei. Tra le altre spiccano infatti Lindsey Vonn e Tina Weirather, rispettivamente nona e settimana, che non hanno disputato una buona gara. Bene invece Nadia Fanchini, quinta, che sicuramente avrà avuto motivazioni extra dopo l'annuncio shock rilasciato dalla sorella nella giornata di ieri. L'azzurra coglie anche lei il miglior risultato dell'anno grazie ad una prova più solida che mai.

Restando sul team Italia, delude Sofia Goggia, decima. La bergamasca colleziona tanti errori nella parte alta, uno la costringe quasi a fermarsi e a perdere oltre un secondo, salvo poi sciare perfettamente in fondo, dove la maggior parte perdeva. Per la classe '92 è un altro podio sfumato a causa delle sue imprecisioni, un aspetto da limare e ridurre in vista delle Olimpiadi del prossimo mese. Alle spalle di Goggia c'è Johanna Schnarf, dodicesima, suo secondo peggior risultato dell'anno.

Top Ten:

1 9 BRIGNONE Federica ITA 1:09.80

2 7 GUT Lara SUI +0.18

3 13 HUETTER Cornelia AUT +0.46

4 14 GAUTHIER Tiffany FRA +0.89

5 18 FANCHINI Nadia ITA +0.98

6 23 TIPPLER Tamara AUT +1.10

7 5 WEIRATHER Tina LIE +1.24

8 26 HAASER Ricarda AUT +1.35

9 2 VONN Lindsey USA +1.43

10 6 SCHEYER Christine AUT +1.49

10 1 GOGGIA Sofia ITA +1.49