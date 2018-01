Sci Alpino, Bad Kleinkirchheim: la discesa libera chiude il fine settimana

A Bad Kleinkirchheim, Austria, va in scena la seconda gara in programma, l'ultima del week-end femminile. Nella giornata di ieri, capolavoro in SuperG di Federica Brignone, splendida prima davanti a una ritrovata Gut. Note liete per l'Italia, con Nadia Fanchini non lontana dal podio e in crescita di condizione a un passo dalla rassegna a cinque cerchi. Quest'oggi, discesa libera, il via alle 11.15. In precedenza, alle 9, è in programma un "assaggio" della neve, un contatto, dopo il maltempo dei giorni scorsi, per assaporare il tracciato e prendere confidenza.

Difficile stilare una graduatoria, stante le poche prove fin qui disputate nella specialità. A Lake Louise, doppia sorpresa, con Huetter e Shiffrin a cancellare le principale candidate al trono. L'austriaca, pettorale n.3, parte subito dopo la nostra Brignone. Con il 5, troviamo Sofia Goggia, non brillantissima in SuperG e attesa ad un immediato riscatto. La Weirather ha il 7, la Gut, rinvigorita, il 9. 11 e 12 per Schnarf e Fanchini, con il 15 Lindsey Vonn, leone in gabbia pronto a sbranare il pendio.

Anna Veith, già un sigillo nella corrente annata, ha un bagaglio tecnico pressoché illimitato, deve essere presa in considerazione. Apre il cancelletto con il 19, Stuffer e Delago hanno rispettivamente il 21 e il 22. Oltre il 30, troviamo altre tre azzurre: Hofer, Sosio e Bassino. 47 le atlete iscritte, la gara è in diretta su RaiSport ed Eurosport, cronaca al termine su VAVEL Italia.

Le prime trenta

1 1 SCHEYER Christine Head

2 2 BRIGNONE Federica Rossignol

3 3 HUETTER Cornelia Head

4 4 SIEBENHOFER Ramona Fischer

5 5 GOGGIA Sofia Atomic

6 6 SCHMIDHOFER Nicole Fischer

7 7 WEIRATHER Tina Head

8 8 GISIN Michelle Rossignol

9 9 GUT Lara Head

10 10 JOHNSON Breezy Atomic

11 11 SCHNARF Johanna Fischer

12 12 FANCHINI Nadia Dynastar

13 13 VENIER Stephanie Atomic

14 14 SUTER Corinne Head

15 15 VONN Lindsey Head

16 16 COOK Stacey Stoeckli

17 17 ROSS Laurenne Voelkl

18 18 MOWINCKEL Ragnhild Head

19 19 VEITH Anna Head

20 20 WILES Jacqueline Rossignol

21 21 STUFFER Verena Fischer

22 22 DELAGO Nicol Atomic

23 23 MCKENNIS Alice Head

24 24 FLURY Jasmine Stoeckli

25 25 WENIG Michaela Voelkl

26 26 TIPPLER Tamara Voelkl

27 27 WEIDLE Kira Rossignol

28 28 NUFER Priska Dynastar

29 29 LEDECKA Ester Atomic

30 30 HAEHLEN Joana Voelkl