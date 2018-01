Sci alpino - Wengen, slalom speciale maschile: l'ordine di partenza

Slalom speciale, una settimana dopo. Ad Adelboden, l'ennesimo sigillo di Marcel Hirscher, il dominatore assoluto della stagione, non solo tra i pali stretti. L'austriaco sta monopolizzando la scena, con personalità e classe offusca i rivali di turno, primo tra tutti Kristoffersen, visibilmente frustrato di recente. Hirscher è giunto da tempo al pieno della sua maturazione, non intende prestare il fianco e riesce a gestire anche le situazioni meno accomodanti. Sa quando tirare il freno e quando invece scaricare i cavalli, è maestro di controllo e recupero. La principale minaccia sembra sorgere proprio nel giardino di casa, perché mentre Kristoffersen prova a battere cabala e fantasmi, sale di colpi Matt, piegato al momento anche da un pizzico di pressione, come soggiogato dall'enorme figura del connazionale. I tre partono con i favori del pronostico - Hirscher su tutti - anche a Wengen. Matt ha il 3, Kristoffersen il 5, Hirscher, con il 7, chiude il primo mini-gruppo.

Non è facile inserirsi in questo contesto, ma Stefano Gross ha il potenziale per provarci. Sesto ad Adelboden, sezioni di livello alto, occorre rifinire una gara perfetta su due manche. Può usufruire, Gross, di una pista perfetta, ha il primo pettorale. Moelgg indossa invece il 4, si attende da lui una risposta. Nei trenta, troviamo anche il vecchio Thaler - 38 - mentre occorre attendere qualche minuto in più per ammirare le gesta di Deville, Razzoli, Tonetti e Bacher.

Chiuso il capitolo tricolore, spazio a qualche mina vagante. Aerni e Feller in primis, sciatori di coraggio e impatto. Si trovano a stretto contatto - 8 e 9 - ambiscono al podio. Pinturault, sussulto in Svizzera, ha il 10, Foss-Solevaag è la seconda carta di Norvegia. Khoroshilov ultima il pacchetto dei quindici.

La prima discesa è in programma alle 10.15, tre ore dopo l'epilogo. Diretta su RaiSport ed Eurosport, cronaca al termine su VAVEL Italia.

I primi trenta

1 1 GROSS Stefano Voelkl

2 2 MYHRER Andre Head

3 3 MATT Michael Rossignol

4 4 MOELGG Manfred Fischer

5 5 KRISTOFFERSEN Henrik Rossignol

6 6 RYDING Dave Fischer

7 7 HIRSCHER Marcel Atomic

8 8 FELLER Manuel Atomic

9 9 AERNI Luca Salomon

10 10 PINTURAULT Alexis Head

11 11 FOSS-SOLEVAAG Sebastian Voelkl

12 12 YULE Daniel Fischer

13 13 HARGIN Mattias Atomic

14 14 DOPFER Fritz Nordica

15 15 KHOROSHILOV Alexander Fischer

16 16 LIZEROUX Julien Salomon

17 17 SCHWARZ Marco Atomic

18 18 GRANGE Jean-Baptiste Rossignol

19 19 NORDBOTTEN Jonathan Head

20 20 HIRSCHBUEHL Christian Rossignol

21 21 MEILLARD Loic Rossignol

22 22 NESTVOLD-HAUGEN Leif Kristian Rossignol

23 23 MUFFAT-JEANDET Victor Salomon

24 24 ZENHAEUSERN Ramon Rossignol

25 25 STRASSER Linus Rossignol

26 26 DIGRUBER Marc Atomic

27 27 YUASA Naoki Hart

28 28 THALER Patrick Atomic

29 29 READ Erik Fischer

30 30 CHODOUNSKY David Nordica