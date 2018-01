Sci Alpino - Slalom Wengen, 1a manche: Hirscher si mette davanti a tutti

Cambiano le località, ma nello slalom non cambia chi guarda tutti dall'alto verso il basso. A Wengen, infatti, è ancora Marcel Hirscher fa segnare il miglior tempo distruggendo quello che sembrava essere frutto della manche della vita da parte di Andre Myhrer, che si deve accontentare della seconda posizione provvisoria con un ritardo di trentacinque centesimi. Alle spalle dello svedese il solito Henrik Kristoffersen. Il norvegese non riesce ad essere incisivo nella prima manche e come accade da un po' di tempo a questa parte accumula un ritardo difficilmente recuperabile nel pomeriggio: 59 centesimi il suo distacco.

Lo svedese sfrutta alla grande il pettorale numero due disputando una manche ai limiti della perfezione e migliorata solo dall'alieno austriaco. Non fa lo stesso Stefano Gross, oggi con il numero uno. L'italiano non scende in maniera efficace, timoroso sul muro ghiacciato e con un errore nel finale di pista che gli costa caro. Al termine dei primi trenta, Gross, è undicesimo con quasi due secondi di ritardo da Hirscher, ma peggio ha fatto Manfred Moelgg che dopo esser partito aggredendo le porte perde incisività sul muro e nel finale, fermando il cronometro a +2.37. Restando in tema azzurri, c'è da segnalare le uscite di scena di Patrick Thaler, Tommaso Sala, Christian Deville e Giuliano Razzoli.

Ai piedi del podio virtuale c'è un altro norvegese. Nestvold-Haugen disputa una grande manche facendo segnare il miglior inserimento con il quarto tempo provvisorio mettendosi davanti a Manuel Feller, che sarà della partita oggi nella seconda manche. In sesta posizione, altro bell'inserimento da dietro da parte di Zenhausern che con il pettorale 24 trova un tempo interessante che dovrà confermare nel pomeriggio. Completano la top ten Marko Schwarz, Danile Yule, Victor Muffat-Jeandet e Marc Digruber.

Tante poi le uscite nel corso di questa prima manche, ben otto tra i primi trenta con vittime eccellenti quali Dave Ryding e Luca Aerni, che ha inforcato dopo appena cinque porte.

La top ten:

1 7 HIRSCHER Marcel AUT 51.03

2 2 MYHRER Andre SWE +0.35

3 5 KRISTOFFERSEN Henrik NOR +0.59

4 22 NESTVOLD-HAUGEN Leif Kristian NOR +0.76

5 8 FELLER Manuel AUT +0.99

6 24 ZENHAEUSERN Ramon SUI +1.03

7 17 SCHWARZ Marco AUT +1.70

8 12 YULE Daniel SUI +1.79

9 23 MUFFAT-JEANDET Victor FRA +1.92

10 26 DIGRUBER Marc AUT +1.95