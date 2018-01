Sci Alpino - Cortina d'Ampezzo, oggi la prima prova

A Bad Kleinkirchheim, monologo azzurro. La vittoria, sabato, di Federica Brignone. Domenica, tripudio tricolore, tre sciatrici italiane a monopolizzare il podio. L'urlo di Sofia Goggia, prima in discesa (partenza abbassata), il sorriso della citata Brignone, le lacrime di Nadia Fanchini. Con queste coordinate, si arriva a Cortina, per un altro fine settimana dedicato alla velocità. Sono tre le gare in programma, due discese - venerdì e sabato - un Super G - domenica. Due le prove per prendere confidenza con il tracciato, per "assaporare" la neve. Oggi, partenza fissata per le 10, la Goggia è la prima ad aprire il cancelletto, seguita dalla connazionale Schnarf.

Federica Brignone indossa il pettorale n.6, Nadia Fanchini ha il 17, con il 29 Verena Stuffer. Pirovano, Hofer, Delago, Bassino e Sosio completano il contingente italiano. Le rivali da considerare sono sempre le stesse, con il 9 parte Anna Veith, con l'11 Lindsey Vonn. Dopo il successo in Val d'Isere, qualche difficoltà sul pendio austriaco. La regina dello sci alpino cerca conferme nel cammino che conduce all'Olimpiade. Sprazzi di Gut a Bad Kleinkirchheim, seconda in Super G alle spalle della Brignone. Deve ripetersi, scatta con il 15 in prova. La svizzera si lancia quindi poco dopo Weirather e Shiffrin, profili da considerare. Mikaela domina la generale di coppa e può imporsi più o meno ovunque.

Sono 56 le atlete iscritte, queste le prime trenta a prendere il via:

1 1 GOGGIA Sofia Atomic

2 2 SCHNARF Johanna Fischer

3 3 GISIN Michelle Rossignol

4 4 WILES Jacqueline Rossignol

5 5 VENIER Stephanie Atomic

6 6 BRIGNONE Federica Rossignol

7 7 HUETTER Cornelia Head

8 8 FLURY Jasmine Stoeckli

9 9 VEITH Anna Head

10 10 SCHMIDHOFER Nicole Fischer

11 11 VONN Lindsey Head

12 12 COOK Stacey Stoeckli

13 13 WEIRATHER Tina Head

14 14 SHIFFRIN Mikaela Atomic

15 15 GUT Lara Head

16 16 SIEBENHOFER Ramona Fischer

17 17 FANCHINI Nadia Dynastar

18 18 ROSS Laurenne Voelkl

19 19 SCHEYER Christine Head

20 20 MOWINCKEL Ragnhild Head

21 21 SUTER Corinne Head

22 22 MCKENNIS Alice Head

23 23 WEIDLE Kira Rossignol

24 24 TIPPLER Tamara Voelkl

25 25 JOHNSON Breezy Atomic

26 26 WENIG Michaela Voelkl

27 27 NUFER Priska Dynastar

28 28 GAUTHIER Tiffany Rossignol

29 29 STUFFER Verena Fischer

30 30 HAEHLEN Joana Voelkl