Sci Alpino - Kitzbuhel: avvio azzurro, oggi seconda prova

A Wengen, tornata agrodolce per lo sci italiano. Terzo Fill in combinata - per lui la coppetta di specialità - notizie meno liete in discesa e in slalom. Si passa ora a Kitzbuhel, Austria. In un tempio dello sci alpino, week-end dedicato alle prove veloci, prima di una chiusura domenicale con lo speciale. Venerdì è in programma il Super G, sabato la discesa.

Nella giornata di ieri, prima prova cronometrata, squillo tricolore. Christof Innerhofer scioglie la prognosi sulle sue condizioni fisiche e fissa il primo riferimento - 1:55.46. Splende Matteo Marsaglia, terzo - stesso tempo del norvegese Kilde - sesto è Peter Fill. Distacchi contenuti tra i primi cinque, prestazioni da prendere ovviamente con le pinze. I big si mantengono al coperto, i principali favoriti albergano nelle retrovie. Svindal è decimo, Jansrud addirittura ventitreesimo. Beat Feuz, signore a Wengen, staziona oltre i trenta. Tornata di apprendistato per Paris - diciassettesimo.

Gli altri azzurri si trovano oltre la quarantesima piazza. Heel, Casse e De Aliprandini sono tra la quarantaduesima e la quarantaquattresima posizione. Assente al cancelletto Janka, fuori un possibile protagonista, Theaux.

Quest'oggi, alle 11.30, seconda fermata per valutare linee e consistenza della neve. Ultimo appuntamento nella giornata di domani, qualche risposta in più sulla "griglia" attuale.

I primi sei di martedì