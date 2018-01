Sci Alpino - Cortina d'Ampezzo, discesa libera: i pettorali

Foto Sofia Goggia - Foto Alessandro Trovati, Pentaphoto

Due giorni di prove per delineare le forze in campo, per assaporare la neve italiana e rifinire i dettagli in vista del week-end di gara. Si apre quest'oggi, alle 10.15, con la prima discesa libera. Una favorita d'obbligo, Lindsey Vonn. Distacchi abissali, una sensazione di perfetta fusione con il pendio. La regina, di ritorno al successo in Val d'Isere, cerca risposte nel percorso che conduce all'Olimpiade di PyeongChang. La Vonn indossa il pettorale n.13 ed è capo di una squadra americana da tenere in considerazione. Prima di lei, per citare una possibile protagonista, Jacqueline Wiles, terza mercoledì e giovedì. Attenzione, poi, a Mikaela Shiffrin - ormai polivalente e quinta ieri. La leader della generale ha il 10.

Dopo la meravigliosa tripletta in terra austriaca, sotto i riflettori la truppa italiana. Sofia Goggia, sulle code della Vonn nella prima prova cronometrata, scatta con il 7, prima di lei Federica Brignone - 4. Nadia Fanchini, ultimo petalo di una meravigliosa margherita, ha il 5. Nelle trenta, troviamo anche Schnarf e Stuffer. A completare il contingente, Pirovano - 32 - Hofer - 35 - Delago - 38 - Sosio - 44.

Tina Weirather, seconda nella seconda prova, parte con il 15, Anna Veith con il 17. Lara Gut, in progresso, è interessante mina vagante. La svizzera si lancia con il 19. Nel complesso, 52 le sciatrici iscritte alla contesa. Diretta, come di consueto, su RaiSport ed Eurosport, al termine cronaca su VAVEL.

Le prime trenta

1 1 SCHEYER Christine Head

2 2 FLURY Jasmine Stoeckli

3 3 GISIN Michelle Rossignol

4 4 BRIGNONE Federica Rossignol

5 5 FANCHINI Nadia Dynastar

6 6 SCHMIDHOFER Nicole Fischer

7 7 GOGGIA Sofia Atomic

8 8 COOK Stacey Stoeckli

9 9 HUETTER Cornelia Head

10 10 SHIFFRIN Mikaela Atomic

11 11 VENIER Stephanie Atomic

12 12 WILES Jacqueline Rossignol

13 13 VONN Lindsey Head

14 14 MOWINCKEL Ragnhild Head

15 15 WEIRATHER Tina Head

16 16 SCHNARF Johanna Fischer

17 17 VEITH Anna Head

18 18 ROSS Laurenne Voelkl

19 19 GUT Lara Head

20 20 SIEBENHOFER Ramona Fischer

21 21 MCKENNIS Alice Head

22 22 TIPPLER Tamara Voelkl

23 23 HAEHLEN Joana Voelkl

24 24 SUTER Corinne Head

25 25 NUFER Priska Dynastar

26 26 STUFFER Verena Fischer

27 27 JOHNSON Breezy Atomic

28 28 WEIDLE Kira Rossignol

29 29 GAUTHIER Tiffany Rossignol

30 30 WENIG Michaela Voelkl