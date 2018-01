Google Plus

Sci Alpino - Kitzbuhel, Super G: i pettorali

Quarto Super G di stagione a Kitzbuhel. Alle spalle, due giorni di maltempo, una sola prova cronometrata, ieri, peraltro con partenza abbassata. Matteo Marsaglia il migliore, un centesimo davanti a Roger, con l'austriaco Kriechmayr a rifinire il podio di giornata. Big al coperto, poche indicazioni reali. Domani è in programma la discesa, epilogo domenica con lo slalom.

Fin qui, tre vincitori diversi nella specialità. A Lake Louise, sigillo di Jansrud, come sempre sornione in prova, a Beaver, assolo di Kriechmayr - secondo Jansrud. Infine, in Gardena, sorpresa teutonica, affermazione di Ferstl. Italia piazzata, con Paris, Innerhofer e Fill. Presenze costanti nei dieci, manca la stoccata da podio. L'inversione di tendenza del recente periodo fa ben sperare.

Il citato Ferstl è il primo ad aprire il cancelletto - il via alle ore 13 - con il 3 Dominik Paris. L'azzurro precede una serie di atleti da tenere in grande considerazione. Theaux, Reichelt, Kline e Jansrud, da questo pacchetto può uscire il potenziale vincitore. Kilde ha il 9, Feuz il 10. Lo svizzero è atteso soprattutto domani, ma non è da escludere un suo inserimento. Svindal ha il 15, anticipa l'artista Pinturault, maestro del gigante alle prese con la velocità. Di nuovo Italia con il 17, c'è Peter Fill. Un battito di ciglia e tocca a Innerhofer - 18.

Gli iscritti sono 71, la formazione italiana si completa con Casse - 31- Marsaglia - 39 - Buzzi - 44 - e De Aliprandini - 60.

I primi trenta

1 1 FERSTL Josef Head

2 2 CAVIEZEL Mauro Atomic

3 3 PARIS Dominik Nordica

4 4 THEAUX Adrien Head

5 5 REICHELT Hannes Salomon

6 6 KLINE Bostjan Stoeckli

7 7 JANSRUD Kjetil Head

8 8 COOK Dustin Head

9 9 KILDE Aleksander Aamodt Head

10 10 FEUZ Beat Head

11 11 FRANZ Max Atomic

12 12 OSBORNE-PARADIS Manuel Head

13 13 KRIECHMAYR Vincent Fischer

14 14 SANDER Andreas Atomic

15 15 SVINDAL Aksel Lund Head

16 16 PINTURAULT Alexis Head

17 17 FILL Peter Atomic

18 18 INNERHOFER Christof Rossignol

19 19 MAYER Matthias Head

20 20 DRESSEN Thomas Rossignol

21 21 CATER Martin Stoeckli

22 22 BAUMANN Romed Salomon

23 23 WEIBRECHT Andrew Head

24 24 TUMLER Thomas Atomic

25 25 BIESEMEYER Thomas Atomic

26 26 WEBER Ralph Head

27 27 SEJERSTED Adrian Smiseth Atomic

28 28 GIEZENDANNER Blaise Head

29 29 WALDER Christian Head

30 30 ROULIN Gilles Head