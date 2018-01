Sci Alpino - Kitzbuehel, SuperG: Svindal torna a vincere sulla Streif

Pagina Facebook Aksel Lund Svindal

Ad un anno dall'ultima vittoria, nonché ultimo podio, in Super G, Aksel-Lund Svindal torna a festeggiare dal gradino più alto e lo fa a Kitzbuehel, sulla Streif. Già lo scorso anno il norvegese era riuscito ad imporsi nel Super G della leggendaria pista austriaca, quest'anno si ripete battendo il connazionale Kjetil Jansrud e il padrone di casa Matthias Mayer. Quarto, per un solo centesimo, un altro austriaco, Hannes Reichelt.

La neve impedisce il normale svolgimento del Super G che viene dunque accorciato con il traguardo a metà Streiff. Il primo ad inaugurare il nuovo tracciato è Ferstl che non compie una buona prova, seguito dall'uscita di Caviezel e dalla deludente prova di Dominik Paris. L'italiano batte il tempo di Ferstl, ma il suo crono appare sin da subito discreto e frutto di alcune imprecisioni prima dell'entrata nella stradina. Ad avvallare queste sensazioni ci pensa Theaux che abbassa il riferimento cronometrico di quasi un secondo, seguito da Reichelt e Jansrud, con quest'ultimo che dopo essere passato in luce rossa la quarto intermedio cambia passo nel finale e stampa il miglior tempo.

Il norvegese pregusta la vittoria vedendo piazzarsi alla sue spalle sia Kilde, sia Kriechmayr, suo rivale nella corsa alla coppa di specialità, ma, come spesso gli è accaduto nel corso della sua carriera, arriva Aksel-Lund Svindal a rovinargli la festa. L'esperto norvegese è l'unico in grado a scendere sotto il muro del minuto e trentuno grazie ad una sciata perfetta nella parte di piano della stradina e conquista così la sua trentaseiesima vittoria in coppa del mondo. Dopo il norge tocca agli ultimi due azzurri capaci di ottenere un podio sulla Streiff: Peter Fill e Christof Innerhofer. Entrambi, però, perdono moltissimo nel piano, il primo a causa di un errore poco prima dell'entrata nella stradina, il secondo perché non riesce a spingere a fondo.

La top ten:

1 15 SVINDAL Aksel Lund NOR 1:30.72

2 7 JANSRUD Kjetil NOR 1:31.22 +0.50

3 19 MAYER Matthias AUT 1:31.28 +0.56

4 5 REICHELT Hannes AUT 1:31.29 +0.57

5 4 THEAUX Adrien FRA 1:31.42 +0.70

6 10 FEUZ Beat SUI 1:31.55 +0.83

7 17 FILL Peter ITA 1:31.64 +0.92

8 14 SANDER Andreas GER 1:31.85 +1.13

9 28 GIEZENDANNER Blaise FRA 1:31.93 +1.21

10 13 KRIECHMAYR Vincen AUT 1:32.01 +1.29