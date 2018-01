Sci Alpino - Cortina d'Ampezzo, seconda discesa libera: i pettorali

L'urlo di Sofia Goggia, il boato del pubblico di casa. Cortina si tinge d'azzurro, la discesa è materia italiana. Dopo la tripletta sulle nevi austriache, il sigillo nel primo appuntamento tricolore. Sofia davanti ai mostri sacri Vonn e Shiffrin. La prima, Lindsey, fermata da un evidente errore dopo il dominio in prova, la seconda, Mikaela, ormai a pieno diritto nell'élite della velocità. Si riparte quest'oggi - appuntamento alle 10 - con queste coordinate. In casa Italia, a caccia di riscatto Fanchini - pettorale n.1 - e Brignone - 20. Positiva, invece, la performance della Schnarf - n.6, decima ieri. Sofia Goggia, come detto reduce da due affermazioni, ha il 3, funge quindi da riferimento per le principali avversarie, in pista qualche minuto dopo.

La Weirather ha il 5, la Gut - quarta nella prima discesa - il 15. Abbiamo parlato di Lindsey Vonn, molti identificano lei come favorita. Indossa il 9, deve gestire pressione e tendenza all'eccesso. La Shiffrin apre il cancelletto dopo Michelle Gisin, con l'undici. 19 per Anna Veith, nelle 30 altre due azzurre, Stuffer e Delago.

Le sciatrici iscritte sono 50, la gara è come di consueto in diretta su RaiSport ed Eurosport. Al termine, cronaca qui su VAVEL Italia.

Le prime trenta

1 1 FANCHINI Nadia Dynastar

2 2 COOK Stacey Stoeckli

3 3 GOGGIA Sofia Atomic

4 4 SCHEYER Christine Head

5 5 WEIRATHER Tina Head

6 6 SCHNARF Johanna Fischer

7 7 HUETTER Cornelia Head

8 8 MOWINCKEL Ragnhild Head

9 9 VONN Lindsey Head

10 10 GISIN Michelle Rossignol

11 11 SHIFFRIN Mikaela Atomic

12 12 ROSS Laurenne Voelkl

13 13 VENIER Stephanie Atomic

14 14 WILES Jacqueline Rossignol

15 15 GUT Lara Head

16 16 SIEBENHOFER Ramona Fischer

17 17 SCHMIDHOFER Nicole Fischer

18 18 FLURY Jasmine Stoeckli

19 19 VEITH Anna Head

20 20 BRIGNONE Federica Rossignol

21 21 NUFER Priska Dynastar

22 22 SUTER Corinne Head

23 23 JOHNSON Breezy Atomic

24 24 TIPPLER Tamara Voelkl

25 25 STUFFER Verena Fischer

26 26 DELAGO Nicol Atomic

27 27 HAEHLEN Joana Voelkl

28 28 MCKENNIS Alice Head

29 29 WEIDLE Kira Rossignol

30 30 GAUTHIER Tiffany Rossignol

L'elenco completo